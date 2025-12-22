台南YouBike明年優惠方案出爐：市民卡半價、TPass前30分免費

台南市公共自行車YouBike自民國112年2月啟用至今，已服務超過1150萬人次，成為不少市民及觀光旅客的重要交通工具。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市公共自行車YouBike自民國112年2月啟用至今，已服務超過1150萬人次，成為不少市民及觀光旅客的重要交通工具。市府交通局22日宣布，115年1月1日起持台南市市民卡騎乘仍享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠；至於持有行政院通勤月票TPass者，也仍享有不限車種前30分鐘免費優惠。

交通局長王銘德指出，YouBike啟用至今已建置超過630處公共自行車租賃站，以及投入6200輛車服務，在全市37個行政區都設置站點，各區交通節點、學校機關、社區及觀光景點等處也多有設置站點，達到「區區有站」的目標。

王銘德說，為持續提供市民及觀光旅客優質的公共自行車服務，明年起除繼續以原費率提供服務外，使用台南市市民卡仍繼續享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠，以及持有行政院通勤月票TPass者則亦持續享有不限車種前30分鐘免費的優惠，相關優惠措施將延續至115年12月31日止。跨年連假及春節期間，歡迎市民及觀光旅客騎乘公共自行車遊台南，共同推廣綠色運輸及節能減碳。

交通局還說，為提供便利的公共自行車服務，並回應各界持續爭取於潛力位置設置站點的需求，市府已規畫第二期建置計畫，預計1年內再增設200處站點及投入1800輛車，包含受大眾喜愛的YouBike 2.0E電動輔助單車800輛，總數將達到825站及8000輛車的營運規模。

