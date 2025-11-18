台南YouBike 2.0推第二期計畫 再增200站點與1800輛車

交通局將再設置兩百處站點、一千八百輛車，屆時全市總數達八二五站、八千輛車的營運規模。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台南市公共自行車YouBike 2.0從一一二年開始上線服務，至九月突破一千萬使用人次，原規劃設置一二五處站點及一千兩百量公共自行車，提前於十月全數投入服務。交通局十八日宣布，規劃第二期建置計畫，預計再擴充兩百處站點及增加一千八百輛車，讓自行車路網更密集，滿足民眾、觀光客使用需求。

目前本市YouBike 2.0 已提前達成六二五站及六千兩百輛車服務建置目標，全市三十七區皆設置站點，達到「區區有站」目標，並以不到兩年半時間，突破一千萬的使用人次，預計一年內，將再增設兩百處站點及投入一千八百輛車，包括八百輛電動輔助車，總數將可達到八二五站及八千輛車的營運規模。目前全市

廣告 廣告

各區交通節點、學校機關、社區及觀光景點等，多設置站點，也會持續爭取於潛力位置，設置站點，提供更佳的綠色公共運輸服務。

交通局說，民眾可多使用「TPASS行政院通勤月票」方案，可享有前三十分鐘免費優惠，也鼓勵踴躍申請「市民卡」，可享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E電輔車每三十分鐘補助十元優惠，可上微笑單車官方網站或下載YouBike微笑單車官方版APP查詢。