台印合製荒謬神片〈恁阿公勒〉洗腦開跳 65人寶萊塢舞炸翻漁港

雷嘉汭過去飾演過印尼人、越南新二代，這次融入印度文化，一身寶萊塢公主服超級吸睛。（光盛影業提供）

首部由台灣與印度聯合打造，林哲熹、雷嘉汭與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出的奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》22日公開主題曲〈恁阿公勒〉，歌名一出立刻引爆討論。MV中65人下場熱舞的陣容把基隆正濱漁港變成大型寶萊塢歌舞現場。搭配歌曲的端盤子、甩頭、跺腳、抖肩的「恁阿公舞步」，已被網友封為「2026尾牙預定神曲」。

65人把基隆正濱漁港變成寶萊塢歌舞趴現場，靠著居民配合，主題曲〈恁阿公勒〉MV順利拍攝完成。（光盛影業提供）

電影中的豪華歌舞場面選在正濱漁港拍攝，導演陳玫君表示，漁港市集的台味日常與彩色街屋，正好對應林哲熹飾演的「湯仔」賣透抽的生活背景，也能自然銜接寶萊塢的華麗歌舞。為了呈現跨文化視覺衝擊，美術組更在漁港搭建市集場景，讓真實空間瞬間升級成奇幻舞台。只是拍攝過程困難重重，不僅無法封路、場景龐大，還得與在地漁民協調。所幸在居民熱情配合下，65人同場共舞的震撼畫面終於順利完成。

來自印度的阿建巴吉瓦直接搬出道地寶萊塢舞步，保證正宗原味。（光盛影業提供）

主題曲〈恁阿公勒〉由創作者余昊益Howie操刀，融合布袋戲、衝浪搖滾、台客嘻哈與寶萊塢節奏，把印度音樂結構巧妙揉進台灣流行音樂。Howie笑說，「恁阿公勒」來自台灣人熟悉又帶點挑釁的生活語感，既幽默又熱血，完美呼應電影「傳承」主題。導演陳玫君聽完直呼貼切，而林哲熹、雷嘉汭在MV中火花四射，也讓這首歌未上映就先佔據腦內循環，成功為跨年檔暖身。《叫我驅魔男神》將於12月31日上映。

