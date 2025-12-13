台印度合作電影驚艷全場 台灣電影節搭起友誼橋梁

（中央社記者李晉緯新德里13日專電）2025新德里台灣電影節於12日晚間播放台灣、印度合作電影「叫我驅魔男神」，多名觀影人士對該片完美融合兩國文化的手法表示驚艷。駐印度代表陳牧民表示，該電影是個起點，希望台灣的影視作品能讓印度民眾更瞭解台灣，為兩國搭起友誼橋梁。

駐印度代表處主辦的2025新德里台灣電影節12日、13日在新德里進行，這次播出的電影包括台灣與印度首度合拍的電影「叫我驅魔男神」、全片主要以太魯閣語發音的劇情長片「獵人兄弟」，以及台灣半導體發展史紀錄片「造山者」。

陳牧民表示，台灣在印度辦電影節那麼久了，這次終於有台灣和印度共同製作的電影，這將是雙方合作一個新的開始。

他也提到，最近在台灣非常轟動的電影「造山者」也會在這次電影節中播放，「我覺得台灣在印度的能見度愈來愈好，這能讓印度的民眾愈來愈瞭解台灣，相信台灣和印度的關係也會因此愈來愈好。」

「叫我驅魔男神」監製徐順理接受中央社記者訪問時表示，自己來過印度很多次，覺得台灣和印度的文化非常相似，尤其是在宗教方面，「我們不管遇到大小事，都會想去廟裡拜拜」，因為有信仰，「讓我們即便面臨挑戰，也能變得堅強、有韌性。」

「叫我驅魔男神」的聯合製片朱利安尼（Gayathiri Guliani）告訴中央社記者，製作「叫我驅魔男神」是段令人難以置信的奇妙經歷，因為它將兩邊的文化完美融合。

朱利安尼說：「這是電影產業的一大躍進，因為這是台灣和印度的首度合作，故事融合文化記憶，也是含有普世價值的電影，片中有動作、喜劇、文化等多種元素。」

「叫我驅魔男神」主角之一的印度演員巴吉瓦（Arjan Bajwa）在接受中央社記者採訪時說：「我們把台灣和印度這兩個國家融合在一起，（片中）展現兩國的文化、神話、風土民情、種族的融合。」

他也提到，這次的拍攝經驗非常棒，自己也很享受在台北的時光，他十分期待這部電影的正式上映。

前來觀影的當地民眾阿加渥（Prashant Aggarwal）表示，他25年前曾在台灣生活，「那時我們（印度和台灣）對彼此的文化並不瞭解，直到我去了台北，才意識到我們是多麼相近，我們的家庭觀，以及對美食、電影、文化、音樂的熱愛，都是那麼相似。」

2025新德里台灣電影節12日晚間的開幕片「叫我驅魔男神」，吸引大批印度明星、網紅、媒體記者、民眾，及旅居印度的台灣人到場，現場萬頭鑽動、熱鬧非凡。13日播放的「獵人兄弟」、「造山者」，同樣吸引許多民眾親自前來感受台灣電影的魅力。（編輯：謝怡璇）1141213