台印跨國產業交流論壇在彰化市登場 盼締造上兆商機

台印跨國產業交流論壇，3日在彰化市隆重登場，盼能締造上兆新商機！（圖：李河錫攝）

由彰化市公所會同「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，3日在彰化市隆重登場！印度商工部次長「薛力(Shri)」親自率領多名官員與38家印度企業領袖前來參與，與國內多家電子大廠、上市公司面對面進行交流，初步預期將引進上兆元商機，將成為新南向政策重要成果。

在彰化市長林世賢倡議下，號召縣境內工商產業界所成立的「彰化隊」，正積極行銷彰化在地「基礎工業」與「無人機」產業的堅強實力，希望能夠強化整合，成為可以進軍國際市場的產業鏈新團隊，並成功吸引印度官方與企業界高度關注；林世賢市長表示，這次由「印度」商工部次長「薛力(Shri)」，親自率領多名官員與38家印度企業領袖前來參與的「台印跨國產業交流論壇」，是讓國內頂尖電子產業與彰化在地基礎工業界，直接對接印度快速發展中的「戰略產業」為交流的核心目標；透過多方論壇與一對一交流，讓雙邊企業分享產業發展實務經驗與市場資訊，藉以尋求共同密切投資、技術合作與供應鏈布局等具體方案，實現互利共贏，開創「台印產業」合作的新篇章。

新南向、新布局！「台印跨國產業交流論壇」，在彰化市隆重登場，產業界反應熱烈，盼能締造上兆新商機！（圖：李河錫攝）

印度代表團成員，則涵蓋有電子製造、汽車與零組件、資訊科技、工業園區等關鍵產業，與多家印度產業龍頭，不僅顯示這次交流已提升到「國家戰略」層級，也為地方城市首度搭建和「印度戰略產業」系統性對接的平台，根據主辦單位初步預期，將可以幫在地產業引進上兆元的商機。

已經表態參加民進黨下屆「彰化縣長」黨內初選的林世賢市長，以積極組成「彰化隊」的企圖心，並具體展現率領產業界進軍國際市場的堅強實力，希望能贏得彰化鄉親的支持，也期盼能成為幫中央政府推動新南向政策具體示範的新案例。（李河錫報導）