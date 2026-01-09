台去年出口破6千億美元 超車星國

財政部公布去年12月出口額為624.8億美元，創歷年單月次高。圖為高雄港貨櫃。（本報資料照片）

財政部9日公布去年12月與全年出口統計，民國114年12月出口額為624.8億美元，創歷年單月次高令人驚豔，年增率43.4％，為連續26個月正成長，追平了歷史第2長紅記錄；累計全年更衝破6千億美元大關，來到6407.5億美元，是23年來首度超越新加坡，揮別亞洲四小龍墊底地位。

財政部統計處長蔡美娜形容，114年整體表現是「四季紅火、步步高升」，第1季年增率17.5％、第2季翻倍為34.1％、第3季為36.5％、第4季更攀升到49.4％，第4季出口值1881.1億美元，為歷年單季新高，比主計總處預測所高出12.6個百分點，金額多出158億美元。

廣告 廣告

114年出口還創下多項「歷史新高」記錄，包含出口額與進口金額4836.1億美元，雙雙創下歷年新高，年增率34.9％與22.6％，分別是15年與4年以來最大增速。出超金額為1571億美元，同創歷史新高記錄，美國更是取代陸港，成為最大出超來源，達到1501億美元。

出口貨類方面，資通視聽與電子零組件、對美出口值皆攀升頂峰；資通與視聽產品與對美國出口年增率也是空前紀錄。對陸港終止連3年跌勢轉為上升13.2％，回穩態勢逐漸明朗。外銷版圖上，隨著全球供應鏈重組，對美國出口占總出口比率上升到30.9％，對大陸降至26.6％，是26年以來美國首次超越大陸，成為台灣最大的出口市場。

出口排名方面，亞洲四小龍過往出口規模都是南韓、香港居前兩名，星國第3，台灣墊底。惟台灣114年全年較星國前11個月的出口額多了1261億美元，以星國每月平均出口額約500多億美元算，台灣篤定揮別墊底地位，23年以來頭一遭。

財政部預估今年1月出口額約581到604億美元，年增率50到56％間。展望首季，蔡美娜表示，AI商機需求強勁，重量級的廠商持續看旺，且台灣不論是先進製程、產能上都有能力吃下這個商機，相當樂觀。