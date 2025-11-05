台史博推出兩部全新虛擬實境VR動畫 深入日本殖民統治下的泰雅族

台史博推出兩部全新虛擬實境VR動畫，深入日本殖民統治下的泰雅族部落與司法現場， 以小人物故事審思殖民期歷史。（台史博提供）

台灣歷史博物館十一月起，上映兩部全新虛擬實境VR動畫作品—《hongu’ Utux 彩虹》與《重返第一法庭．噍吧哖世紀大審判》，運用沉浸式科技，引領觀眾以第一人稱視角，親身進入日本殖民統治下的泰雅族部落與司法現場， 以小人物故事審思殖民期歷史。

兩部影片透過對個人生命故事的深刻體驗，面對台灣歷史中關於族群認同、體制衝突與司法正義等複雜議題，經歷史敘事從靜態展示，轉化為高度感官體驗與情感連結的動態對話。

《hongu’ Utux 彩虹》聚焦一九三五年，正值日本殖民台灣舉辦「始政四十周年記念台灣博覽會」，一名泰雅青年在傳統文化與現代文明衝擊中，感受內心掙扎與抉擇，以泰雅語配音，讓語言還原至歷史當下，透過語言呈現文化詮釋共時感。

《重返第一法庭噍吧哖世紀大審判》則將場景拉到台灣最大規模武裝抗日事件，噍吧哖事件審判的臨時法院第一法庭（今國定古蹟台南地方法院第三法庭）。有別於過去大多聚焦在余清芳等人的武裝反抗行動，以事件中真實存在的不同階層人物為原型，透過多重視角，重現審判過程的肅穆氛圍，探討人民在艱困生活與外來政權壓迫下的抗爭緣由；透過VR，觀眾成為歷史現場見證人。

這兩部影片主題各異，卻共同指向殖民體制下，關於個人身分、尊嚴與生存的命題，VR科技成為連結過去與現在橋梁，讓歷史議題不再遙遠，並延伸探討當代原住民議題的教育短片，從歷史帶出當代的思考。