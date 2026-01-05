台史博海外史料庫正式上線

台灣歷史博物館建置「海外史料看台灣資料庫」已正式上線，將多年累積的海外台灣史料研究成果，轉化為全民開放數位平台，讓所有人重新理解台灣的歷史脈絡。（台史博提供）

記者林雪娟∕台南報導

想找海外典藏的台灣史料，以往得飛至國外博物館與檔案機構申請調閱，現在只要打開網站、輸入關鍵字，就能免費查閱世界的台灣記憶。由台灣歷史博物館建置的「海外史料看台灣資料庫」已正式上線，將多年累積的海外台灣史料研究成果，轉化為全民開放數位平台，讓研究者與社會大眾從全球視角，重新理解台灣的歷史脈絡。

台史博表示，數百年來，來自不同國家的旅行者、探險家、學者與官員，曾以文字、影像、地圖與檔案記錄他們所見的台灣。這些史料長期分散典藏於海外博物館與檔案機構，受限距離與各單位閱覽規定，大多只能親赴海外查閱，門檻極高。

這項資料庫啟用，大幅降低限制，將來自世界各地的台灣記憶，首次加以系統性整合，以免費、免登入方式對全民開放。台史博說，研究團隊陸續走訪日本、荷蘭、西班牙及英、美、德、法等多國博物館與典藏機構，進行實地訪查、史料盤點與研究整理，歷經二十多年累積，才有如今豐碩成果。

館長張隆志表示，這個資料庫最有價值地方，在於提供「世界與台灣如何彼此互動」為核心視角，重新組織歷史材料。從十七世紀荷蘭文獻、十九世紀法國軍官手繪地圖，到二十世紀日本導演在台灣拍攝影片，這些史料呈現不同時代、不同國家眼中的台灣樣貌，讓民眾不只看見台灣自身的歷史敘事，也能理解台灣在全球歷史中的位置。

資料庫第一階段開放相關研究計畫、專書及文物、文獻影像，只要輸入關鍵字，就有機會遇見一張老照片、一段外國人筆下文字，或一則海外留下的台灣故事，透過外國人視角，看見不同時代的台灣。台史博指出，未來將持續與國際博物館及典藏機構合作，逐步擴充資料庫內容，讓資料庫能成為理解台灣歷史與世界連結重要平台，讓更多人看見世界如何記住台灣，以及台灣如何在不同歷史時期走向世界。