台史博 轉機特展跨越百年 看見女力

台史博推出「轉機：台灣女子移動紀事」特展，回顧女性在時代中，如何走出自己一片天。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台灣歷史博物館推出「轉機：台灣女子移動紀事特展」，以「移動」為關鍵字，以三毛、紀政等十六位女性為主角，回顧百年來台灣女性如何在制度、身體與社會框架的限制中，尋找轉圜的可能，走向更廣闊的人生舞台。

台史博在十餘年前曾推出「台灣女子．非常好特展」，這是第二次以女子為主題，結合女性生命史與大時代脈動，以更深廣面向，呈現女性的能動性。台史博說，投入台灣女性史研究二十餘年，建立「台灣女人」數位網站，曾獲行政院「性別平等深耕」獎項肯定，日後將持續深化跨界合作，繼續書寫多元豐富的台灣女性史篇章。

你以為「三寸金連」只有古時候的繡鞋媽？配合時代，還有西式皮鞋。（記者林雪娟攝）

展品除納入台史博館藏文物，包含漆有「消滅赤禍」反共標語的營業用三輪車、鄧麗君代言的機車廣告看板，並展出多件代表性借展文物，包括畫家陳進的經典畫作〈洞房〉、田徑選手紀政的奧運銅牌、作家三毛旅途中珍藏物件及歌仔戲國寶人物小咪在藝霞歌舞劇團時期的演出服等，透過不同人物與文物，勾勒女性行動與移動的多元樣貌。

在台史博的展覽中，展出作家三毛的物件，有其流浪至撒哈拉時的物品。（記者林雪娟攝）

特展也以「行前準備」為起點，探討長期束縛女性行動的社會規訓，如纏足、養女制度與月經禁忌等議題，透過展出三寸金蓮、賣身契及月經布等文物，引領觀眾理解身體與階級如何限制女性的行動，也呈現早期女性受教育與投入職場所面臨到的困境。

想飛出國嗎？展間規劃「國內線」或「國際線」，旅客可穿梭在九個登機門，走進十六位女性人物的生命旅途。國內線有新式產婆、撐起台灣經濟的女工、鐵道隨車員及女同志等，而國際線則有第一位進行環球旅行的台灣人張聰明、回望謝雪紅在俄羅斯的生命轉折及作家三毛筆下的撒哈拉。特展至明年八月三十日。