台名嘴被笑！賴岳謙勸各國學馬杜洛「改用華為手機」防竊聽 中國網友打臉

美軍3日對委內瑞拉發動軍事攻擊，目標生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻，美國總統川普透露，這計畫已規劃數月，徹底掌握馬杜洛行蹤與生活習慣、對話訊息，短短3小時一舉擒獲。對此，台灣政治評論員賴岳謙先前曾說，馬杜洛使用中國製華為手機避免美方竊聽，勸各國多學學馬杜洛，如今這說法被中國網友挖出狠狠嘲笑打臉了。

綜合外媒報導，馬杜洛曾兩度收下中國友人贈送的華為手機，去年更在公開記者會上，公開譴責美國政府試圖施壓，稱讚華為是世界上最好、最先進的手機，他隨時都帶在身上，「連美國人都竊聽不了。」

然而，馬杜洛被美軍生擒，狼狽畫面傳遍全球，如今被關押在美國布魯克林都會拘留中心，接受聯邦監獄管控，臉書粉專「台灣佛克斯」發文就挖出中國影音平台bilibili上一則影片，內容有關名嘴賴岳謙曾拿馬杜洛讚用華為手機保護委內瑞拉，勸各國效仿馬杜洛保護國家，「嗯？？？？？最好笑的是，這個bilibili原影片下面，連中國人自己都來朝聖，笑賴岳謙，摳連喔（可憐喔）。」

從bilibili影片留言中，中國網友嘲諷不留餘力，「用的是舊款吧，新款肯定沒事」、「肯定是忍不住偷偷玩蘋果，被竊聽定位了」、「老馬：我下輩子還是用蘋果吧，至少不卡」。

台灣網友則嘆，「有智商，但不多」、「會信的人真的是智商堪慮」、「這些人的話當笑話看就好」。

