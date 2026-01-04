台名嘴賴岳謙稱「各國要用華為手機」 防美國竊聽！陸網笑噴：離譜啊

國際中心／李紹宏報導

川普政府3日派遣美軍，突襲並轟炸委內瑞拉，強調已經逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。據了解，台灣名嘴賴岳謙曾表示，馬杜洛相當熱愛中國華為手機，曾大讚安全，連美國都無法竊聽；賴岳謙因此呼籲各國都要用華為手機。不過如今，委國的策略幾乎被美國突破，就連中國網友也看不下去，狂酸賴岳謙「真的有夠會吹」！

中國網友開酸台灣名嘴賴岳謙。（圖／翻攝自bilibili）

臉書粉專「台灣佛克斯」分享一段節目片段，名嘴賴岳謙說，用了華為手機，「美國由於（竊）聽不到我，美國很生氣，美國就說你影響我的國家安全。奉勸190幾個國家趕快換華為，你就可以保護住你的國家安全」。

對此，粉專砲轟賴岳謙，並嗆「最好笑的是這個bilibili（中國社群影音平台）原影片下面，連中共國人的自己都來朝聖笑賴岳謙，摳連喔」。

華為折疊式手機。（圖／翻攝自華為官網）

在bilibili原影片中，中國網友在底下笑翻留言，「肯定是忍不住偷偷玩蘋果被竊聽定位了」、「離譜啊」、「華為三折疊救不了馬杜洛」、「說明我們對於老美這一次行動一無所知…，如果提醒了，老馬也不可能一個小時就被抓住了」、「是不是買錯了，買了鼎橋手機！」、「笑死我了哈哈哈哈」、「法庭上帶上你的安卓充電線」。

川普政府突襲委內瑞拉，該國總統馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝光。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

而台灣網友看到賴岳謙的論調後，相當傻眼，「每次看到他心中只有一個字：蠢。真的每一次」、「好好笑，他腦袋裝華為嗎？」、「滿臉虚偽的樣子」、「蛤？一本正經講幹話」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人！」、「證明你說的完全錯誤百出」。

