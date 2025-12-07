台味擄獲《怪奇物語》！芬恩、蓋頓大嗑小泡芙 點名想逛夜市101

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立《完全娛樂》前進東京，搶下Netflix全球現象級影集《怪奇物語》(Stranger Things)最終季宣傳唯一台灣現場專訪，直擊四位主演芬恩·沃夫哈德(Finn Wolfhard)、蓋頓·馬塔拉佐(Gaten Matarazzo)、迦勒·麥羅林(Caleb McLaughlin)、諾亞·施納普(Noah Schnapp)，以及主創杜夫兄弟(The Duffer Brothers)，帶回第一手內容。

這次東京行，《完全娛樂》特別以「台灣味」破冰，將義美小泡芙、小瓜呆等人氣零食裝進被稱為「台灣LV」的茄芷袋。袋子一掏出，四位演員立刻眼睛發亮、圍著研究不停，好奇問東問西。當零食灑開桌面那刻，芬恩和蓋頓更是驚喜到大喊：「You get us, man！」、「You have done it！」話一落，幾人立刻開吃停不下來。

蓋頓看到小瓜呆甚至激動喊：「This is calling my name！」笑稱包裝讓他想到某種童年回憶巧克力點心，下一秒轉頭要問芬恩認不認同，卻發現對方已沉浸在吃的世界，完全聽不見。訪談尾聲，眾人又忍不住再翻茄芷袋，現場瞬間像零食開箱派對。

聊起成長，迦勒坦言這部劇幾乎陪著他走過童年，表示《怪奇物語》教會他怎麼當朋友、怎麼忠誠，甚至教他如何去愛。蓋頓則說角色 Dustin 與他的人生早已糾纏在一起，像在鏡中看見自己慢慢長大。杜夫兄弟更透露，第五季殺青當天全劇組幾乎哭成一片，早已不只是演員，而是家人。

杜夫兄弟坦言深受亞洲影視影響，其中「台灣」更是他們一直想造訪的地方。《完全娛樂》現場推薦夜市、台北101等經典景點後，兩人瞬間眼睛發亮：「That’s on my top of the list！」更表示若未來有合適企劃，願意來台灣取景、感受文化氛圍，相信會激盪出全新創作靈感。

除了專訪，《完全娛樂》也全程直擊《怪奇物語5》紅毯首映，近兩千名粉絲擠爆現場，氣氛如嘉年華。主演群近距離與影迷自拍、簽名，接受全球媒體採訪，其中諾亞在回到舞台前第一時間特別向台灣媒體與粉絲致謝，細節暖心，讓台灣影迷備受重視。

本次出行的記者 Ray 也感動回台分享：「他們真的超親民，有問必答、毫不保留。」最後離場前，蓋頓甚至嘴裡還咬著台灣零食走向記者握手致意，真誠到讓人難忘。《完全娛樂》也當面邀請劇組未來來台，期待有一天在夜市、101、高雄港邊，看見《怪奇物語》拍攝身影，與台灣觀眾真正相遇。

