台味早餐控快衝！「福來」光復形象店開幕，信義區早餐地圖更新

這次除了有新店和早餐控見面外，品牌也同步更換菜單，端出幾款讓人一早就被香氣叫醒的台味新品，花生濃郁、椒麻微辣都超級誘人，讓早晨的味道自由而奔放。福來在2016年創立，以樸實又帶情感的台灣古早味收服了上班族與外國旅客的胃。如今走入信義區的巷弄，帶來的是更完整的品牌樣貌，像是把熟悉的街角早餐攤用乾淨俐落的方式放進一個更從容的空間裡，再加上一抹迎接日光的橘色。

必吃招牌：熱炒蘿蔔糕尬米腸與燉肉吐司

熱炒蘿蔔糕尬米腸一直是福來最受擁護的靈魂菜色，鐵板熱氣推著米腸與蘿蔔糕的香味，第一口下去就是台灣人心裡的家常味，小編真的超喜歡這道。招牌燉肉吐司系列則將濃郁燉豬肉完整鎖入柔軟吐司，醬香豐富，卻不喧賓奪主。福來擅長把傳統味道重新整理，用更俐落、乾淨的方式呈現，讓早餐變成值得期待的小儀式。

廣告 廣告

晨光橘新空間：信義區的靜謐角落

光復形象店以晨光橘為主色，在水泥灰與木質之間交織出明亮俐落的橘牆，成為許多人一踏進門就會拿出手機拍照的打卡點。這裡同時公開品牌全新LOGO，試營運期間吸引不少早午餐迷與信義上班族到訪。空間沒有多餘的裝飾，卻有恰到好處的溫度。木質桌面與柔光營造出舒適放鬆的氛圍，宛如城市中靜謐的角落，一進門熟悉的台味香氣便能安放人心。

開幕限定優惠

為歡慶形象店開幕，福來11月27日至12月3日推出全門市限定優惠，以3款經典吐司搭配穀韻紅茶，79元起就能享受一份扎實又有台味精神的早餐或午餐。趁此活動期間造訪光復南路新店，讓橘色晨光與台味香氣喚醒身心，享受難得的悠閒時刻。

台式炸雞排蛋吐司＋穀韻紅茶： 特價 79 元

芥末蜜香嫩雞蛋起司吐司＋穀韻紅茶： 特價 89 元

台式燉肉蛋吐司＋穀韻紅茶：特價 99 元

目前福來在台北與新北都有門市，包括忠孝復興、古亭與新埔等捷運站周邊，甚至還有捷運店型態，對於上班族來說真的非常方便。信義光復形象店對品牌來說是一個轉折點，完整呈現福來心中的台味樣貌。品牌團隊表示，希望讓更多人看見台灣早餐的多種可能，不只樸實，也能很有精神、很有態度。

延伸閱讀：

【Threads上紅什麼】香港7-11開賣泰國爆紅「樂天小熊餅乾麥片」，打造童年夢想早餐杯

《甄嬛傳》祺貴人唐藝昕對美食沒有抵抗力、早餐一定要吃好 卻長年維持45公斤，來看看怎麼辦到的！

早餐到底該不該吃？告訴你 3 個好習慣，不止有效抗老還能防止變胖

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025冬季酒款推薦｜格蘭利威雙三星饗宴、黑松酒吧「黑松酒覓」開幕、皇室香檳王拍賣：從風土到工藝酒款盤點

● 《星廚之戰》料理這邊吃得到： 「Will’s Teppanyaki」五週年菜單把棺材板、鼎邊銼等臺灣小吃轉化為當代鐵板料理