台味「刈包、鹹酥雞」征服巴西胃 聖保羅台裔餐廳 米其林連年推薦

巴西聖保羅台裔二代開設餐廳，把經典台味推向國際，深受巴西人喜愛。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

1980年代大批台灣人，遠赴2萬公里外的南美洲，在巴西從事進出口貿易、或開創製造業王國。40多年來隨著經濟型態轉變，不少人早就轉行，甚至返回台灣，仍屹立不搖的人，靠著台灣軟實力雄霸一方。台裔第二代「林秉宏」，在聖保羅開了兩間台菜餐廳，賣刈包、鹹酥雞、滷肉飯等台味小吃，成功征服巴西人的胃，還獲得米其林推薦。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。

巴西聖保羅台裔二代開設餐廳，把經典台味推向國際，深受巴西人喜愛。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

聖保羅最像亞洲的地方「自由區」

聖保羅是巴西經濟的心臟，也是台灣人在南美最重要的經商據點之一。在聖保羅市中心，有這麼一條「東方街」。首先映入眼簾的是街道兩側的「和風街燈」以及矗立的鳥居牌樓。隨處可見亞裔面孔與漢字招牌，彷彿穿越任意門回到亞洲。它的官方名稱是自由區（Bairro da Liberdade）。這裡不僅是全拉丁美洲最大的亞裔社區之一，更是無數日裔、台裔、韓裔和華裔移民在異鄉尋求慰藉與希望的庇護所。雖然早期多為日本移民定居，但隨著時間推移，這裡融合了多種東方文化。對於身在南美洲的亞洲人來說，這裡提供了強烈的歸屬感。

聖保羅的自由區早年是日本移民定居地，至今仍是亞裔聚集地。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

在巴西46年的台商 葉莉煒 Viviane：「在1970年代，許多剛到巴西的台灣移民對當地習慣不熟，又急需一份臨時工作，大家第一站往往都是到萬里餐廳，去找老闆問能不能僱用。老闆本身是台灣人，非常願意接納新移民，許多人在巴西的第一步、第一份工作都是從那裡開始的。」

對離鄉的人來說，那裡也像一個小小的家鄉，大家彼此聊天、互相安慰打氣，在異地找到了一份溫暖的依靠。

早期的台灣移民多以開禮品店為生。從1975年到1980年代開始，台灣移民會將東方禮品帶到巴西。在進口封閉的年代，他們發揮了堅韌的拓荒精神，早期甚至有人實行提包作戰：提著裝滿中國扇子、飾品的包包，挨家挨戶敲門推銷，那時候的人情味比較重。這些辛苦提包的移民存了錢後，便轉身在自由街一帶開起禮品店或批發店。

在巴西46年的台商葉莉煒回憶早年台灣人在聖保羅打拼起家。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

在巴西46年的台商 葉莉煒 Viviane：「早當年大家剛來時手上沒多少本錢，就靠提包維生，帶著一個包包裝滿從台灣帶來的小商品，一戶戶敲門販售。因為當時巴西仍未開放進口、市場相當封閉，這些台灣貨反而成了現金來源。很多早期移民就是靠這樣四處跑、靠自己的雙腳與苦力，一點一滴存到第一桶金，最後才有能力開起店面。」

早年台商到巴西，靠著提包創業累積財富。（圖／AI生成資訊圖表）

時至今日，自由街仍然是亞洲飲食的集中地，從壽司、拉麵到台式滷肉飯，應有盡有，許多台灣人開超市或雜貨店，販售東方食品、醬油、泡麵等商品，滿足了當地人對亞洲口味的喜愛。每逢週末，自由街小攤販林立，販售著章魚燒、刈包、春捲、炒麵等街頭小吃，不僅受到觀光客歡迎，那熟悉的味道，讓異鄉人很自然錨定了歸屬感。

時常台灣與巴西兩邊跑的葉莉煒說，這種熱鬧景象，猶如身處我們西門町的那個味道一樣。

台僑認為聖保羅自由區頗有台北西門町的味道。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

台灣味征服巴西胃 Mapu & Aiô 餐廳

台人在巴西開台菜餐廳，賣刈包、鹽酥雞、炸茄子，從餐車到現在兩間店，獲米其林推薦。第二代重現母親記憶的味道，替母親解思鄉之情，還曾帶巴西廚師訪台尋台味。聖保羅市區兩間名字獨特、充滿生命力的餐廳「媽圃」（Mapu）與「哎呦」（Aiô）正改變著巴西老饕們對亞洲美食的想像。

聖保羅台僑餐廳用刈包等經典台味征服巴西人的胃。（圖／TVBS特派記者許岱軒攝）

他們的招牌菜包括刈包、滷肉飯、蔥油餅、炸茄子、鹹酥雞，這些台灣人熟悉的街頭小吃，在2萬公里外的南美大陸上原汁原味重現，征服吃慣起司與烤肉的巴西人胃口，更成為聖保羅華裔解思鄉之情的安慰劑。

Mapu 是家常台灣小吃的嘗鮮櫥窗，並曾獲得最實惠的餐廳獎項；Aio 餐酒館主打創意精緻台菜，獲得米其林指南推薦。這兩間相鄰的餐廳，都是由台裔第二代林秉宏（Duilio Lin）創立，憑藉其獨特的風味組合與創新的菜餚，打開知名度，每到用餐時間一位難求。

味覺爆炸的獨特體驗

饕客形容為帶來味覺爆炸的感受。其中，雞肉刈包是許多人的第一選擇。顧客稱讚刈包的雞肉醬汁結合了胡椒與甜味，混合得非常完美，加上黃瓜提供的酥脆感，以及非常鬆軟的麵包體，造就了這道經典美味。

滷肉飯與炸茄子都是巴西人最喜愛的台味。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

另一道深受喜愛的炸茄子，因其醬汁與口感非常不同於顧客以往嘗過的所有食物，被形容為當我們咬下去時，它會在嘴裡爆炸。此外，番茄沙拉因使用了台灣醋、並將豆子以兩種不同質地呈現，口感令人驚艷。年輕顧客則對炸雞的酥脆又辣、以及多汁且酥脆的蔥油餅讚不絕口。

多位顧客指出，在享用過這裡的美食後，他們真的想去台灣，親自品嚐當地的所有風味。他們認為，儘管台灣與巴西距離遙遠，但透過這間餐廳，他們得以體驗到一點點台灣文化。

巴西饕客形容炸茄子的口感，就像味覺在口中爆炸開來。 （圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

巴西饕客：「台灣食物的美味在於一種完美的平衡：鬆軟的蒸麵包、鹹甜交織的豬肉，加上黃瓜帶來的酥脆感。炸茄子感覺就像味道在嘴裡整個爆開。第一口就驚艷得不得了，香氣很柔和，咬下去的瞬間層次一下子釋放出來，真的非常、非常好吃。」「(番茄沙拉)吃下去會有種頭都要爆炸的感覺。也因為這樣，我更想親自到台灣去品嚐。」

從啤酒屋發跡的台菜巴西化之旅

媽圃的起點，要從2017年的餐車冒險說起。他們最初在啤酒屋前，用小爐子賣炸雞和刈包。台灣的鹹酥雞在這裡意外受歡迎，因為巴西本身也有炸雞文化，這個比較容易賣。但傳統刈包卻是挑戰。巴西人習慣吃烤麵包，對那種蒸出來、又白又軟的麵皮感到陌生。為了讓當地人接受，他們只能將刈包比喻為台灣漢堡。

台裔餐廳把整塊五花肉打碎成肉絲，成功讓巴西人接受刈包。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

要馴服異國味蕾，免不了調整或妥協。林秉宏發現，巴西人喜歡更鹹、更重口味的料理，而且比較不甜，與現今台灣人講究清淡養生、甘甜提味的習性不同。最大的調整在於招牌刈包的內餡。台灣人鍾愛五花肉帶皮帶肥肉的口感。然而他們發現，很多巴西人不喜歡吃肥肉，他們覺得有一點噁心。

於是他們推出了純肉絲的刈包，其實就是把五花肉細切、保留豬油的香醇。另有雞肉版刈包，避免完整肥肉出現餐桌上的視覺不適。果然台灣漢堡從此一炮而紅。

2019年開業的媽圃，很快打響名號，甚至被媒體評為最實惠的亞洲餐廳。接著在2023年，林秉宏團隊推出了第二間餐廳「哎呦」（Aiô）。「哎呦」在葡萄牙文中意為驚喜，這也是母親常掛在嘴邊的口頭禪。料理走更為精緻的路線，融入更多大膽創新嘗試，又保留熟悉台灣味底蘊。正如他們所說，哎呦的菜色有台灣的靈魂，但也有我們的故事。

台灣與巴西的口味差異解析。（圖／AI生成資訊圖表）

餐廳取名是給母親的情書

這兩間餐廳更是一封由台裔第二代寫給母親、寫給故鄉的深情舌尖情書。媽圃這個名字背後的故事，充滿了台灣家庭特有的溫暖和幽默。創辦人林秉宏解釋，這個名字源於小時候他與姐姐對媽媽和爸爸的私下暱稱。如今，它被賦予了新的意義：媽圃意指母親的菜譜或母親的花園，象徵著對第一代移民母親林媽媽的味道的承襲與思念。

「媽圃」之名是台裔二代林秉宏給母親的一封情書。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

林秉宏提到，東方文化中，愛情的表達往往藏在細節裡。我覺得到臺灣的那個方式怎麼去表達那個愛，就是用「你已經吃飯了嗎」。他認為，比起直接說「我愛你」，為家人準備的一桌好菜，才是母親最真切的愛。「那個食物就是代表媽媽的愛。」正是這份對媽媽味道的執著，促使他決心將這份溫暖推向巴西大眾。

林秉宏之母 Jasmine：「我們東方人不像巴西人那樣動不動就說『我愛你』。在我們的文化裡，母親的愛更多是透過食物表現。孩子喜歡吃什麼，媽媽就煮什麼。對我們來說，食物本身就是愛的象徵。」

林秉宏母親Jasmine早年跟隨丈夫到巴西種植蘑菇。（圖／林秉宏提供）

林媽媽回憶起早年剛來巴西的艱辛。當年她追隨先生前來，先生受邀養蝦，後來又與朋友種植洋菇。那段日子十分辛苦，早上四五點就要起來，用藥水洗切洋菇時，她的手常常裂開。後來菇房遭遇祝融之災，生計遭逢巨變。他們轉而進入一間中國鞋廠工作，經濟狀況才漸漸穩定下來。林爸爸在林秉宏年幼時便離世，林媽媽獨自扛起姊弟兩人的養育重擔，經歷了人生的起伏，林媽媽家中始終飄著台灣菜的香氣，她常煮許多台灣菜宴請朋友，炒菜、炒飯樣樣不缺。

聖保羅台菜餐廳創辦人 林秉宏：「之所以取這個名字，其實也是一種表達愛的方式。對我來說，媽媽真的非常偉大。因為爸爸在1997年過世，那時我才九歲、姐姐十五歲，之後全家都是媽媽一個人把我們三個孩子帶大。」

台裔二代林秉宏從餐車起家，如今已開設兩間台菜餐廳。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

林秉宏並非一開始就打算進入餐飲業，當他決定放棄工程師身份，轉而開創小吃事業時，林媽媽不免有疑問：「你早要做，你幹嘛要讀大學，浪費多少四年、五年的時間。」但在林秉宏堅持下，林媽媽最終選擇了支持與鼓勵，讓他放手去做。其實一開始，他們都沒有百分之百的把握。「當時我們母子做好最壞打算，想著若失敗，還有哪些退路。」

林秉宏之母 Jasmine：「我們老一輩的，有些觀念和口味跟年輕人真的不一樣，有些料理我第一次吃會覺得：『這怎麼搭配？』但我也只會提醒他們，要不要再研究一下？」林媽媽始終是這家餐廳的靈魂人物，負責監督與試菜，是菜單的最終把關者。

「哎呦」餐廳名其實是林秉宏母親常掛嘴邊的口頭禪。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

當被問及是否會因為口味傳統與兒子的創新產生衝突時，林媽媽已經能妥協：「我在巴西生活四十年了，很清楚這裡的口味和台灣有差異。做生意最重要的是賣給巴西人，所以不能一味堅持自己的味道。」她更認為，老一輩不應太干涉年輕人的創業，應該多尊重，讓他們放手去做。對於這一切成就，林媽媽有著最溫暖的期許。

她對林秉宏最大的心願，不是金錢或成就，而是希望他能過得快樂：「我對他的期待，就是他要生活得很快樂。不要為了想做什麼事情，給自己太大的壓力。」

林秉宏以為母親沒有感受他「對媽媽的愛」，但母親說「看餐廳取名就知道了」（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

帶兩位合夥主廚 遠赴台灣尋台味

林秉宏的夢想並非獨自完成。他的合作夥伴，主廚 Caio Yokota 和 Victor Valadão，都是在廚藝學校相識，並曾在米其林星級餐廳歷練過的頂尖味覺藝術家。他們被這份充滿情感的台菜深深吸引。

Caio 回憶第一次吃到刈包時，完全被征服：「天哪，這太不可思議了。如果這是在餐廳裡，一定會非常有名。」Victor 則認為，台灣菜的味道充滿驚喜，「那些味道混合在一起，取得了完美的平衡。」

林秉宏曾帶著兩位巴西合夥主廚，遠赴台灣尋台味。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

對這兩位巴西主廚來說，台灣味是一段漫長的學習旅程。一開始，他們只能透過書本研究，做出來的菜餚，林媽媽試吃後說：「味道不錯，但嘗起來不像台灣。」

光是想像當然不夠，林秉宏為了讓兩位土生土長的巴西人懂台味，非得要到台灣嘗遍街頭小吃、家常料理，要先能夠轉譯，才能創造自己的獨特演繹。踏上台灣土地之後，果然有了頓悟。他們發現了台灣美食中獨特的 Q（嚼勁）口感，這是在巴西料理中少見的。

林秉宏的兩位巴西合夥主廚不只成功抓住台灣味，還用自己的創意發展出新菜色。 （圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

聖保羅台菜餐廳合夥人 Caio Yokota（日裔）與 Victor Valadão：「我們當初在巴西做菜色測試，像牛肉麵、蔥油餅。其實腦中沒有真正的味道。直到第一次抵達台灣，看到 Jasmine 和 Duido 之前給我們看的照片場景，全都在眼前出現。當我們吃到第一碗滷肉飯時真的被震撼到了：那種香料層次、清爽卻又強烈的味道，蒜頭、蔥花的香氣，全都一下子撲面而來。那種味道、香氣、口感真的很難用一句話形容。」「那種 Q 彈、有嚼勁的口感，在巴西其實並不常見，可在台灣卻隨處可見。那正是屬於台灣的味道。」

台灣鹹酥雞與有著炸雞飲食文化的巴西一拍即合。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

回到巴西，他們要做的不只是重現台灣味，而是在台味底蘊上，以自己的創新視角昇華演繹。「哎呦」餐廳受歡迎的招牌菜，就是這樣誕生。酥香鮮嫩的魚排刈包、口感如天婦羅與豆腐合體的魚漿吐司、五花肉薄片與鮮脆黑木耳配米血糕一同入口、九份芋圓在鹹菜餚中一抹畫龍點睛的甘甜。他們創造了熟悉卻又新鮮的味覺體驗，打通了「台灣味 remix」的新世界。

打開台灣文化走向世界之路

這趟旅程，從一塊平凡的鹹酥雞、一個熱騰騰的刈包開始。而台灣味不只是舌尖上的刺激，林秉宏創造多層次立體展演。「哎呦」餐廳醒目的玻璃落地窗、白色與暖色調裝潢。耳邊不時傳來台灣流行歌曲、膳檯上擺放台北101的裝飾小物、酒單上「日月潭」、「龍山」、「新社古堡」熟悉的地名，讓人有種置身台北中山站巷弄餐館的錯覺。

林秉宏在每個小細節都極力復刻台灣風格，隨處可見熟悉的元素。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

聖保羅台菜餐廳創辦人 林秉宏：「Mapu 本來就很吸引人，但在餐飲這個領域，品牌同時也應具有某種權威性。讓客人會自然產生好奇，覺得這裡有值得注意的事：這是一間標準的台灣餐廳。有概念、有創新，也以兩種不同的方式，讓更多人看見台灣。」

林秉宏計畫在明年開設台灣風格的麵包店。長期規劃則包括台式麵食館（專注牛肉麵、雞蛋麵等）、台式飲料店（如珍珠奶茶），預計每兩到三年推出一個新的餐飲概念或分店。林秉宏的核心信仰是，若顧客吃完有「想去台灣」的念頭，就是達成非常重要的目標。「我們很想讓大家分清楚，台灣和泰國的差別在哪裡。」

林秉宏懷揣更遠大的夢，要讓「台灣」這有溫度的文化概念，不僅令人難忘，更要再三回味。

