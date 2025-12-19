台味！橘色惡魔x翡翠騎士宵夜吃「鹽酥雞」

（圖／TVBS）

日本知名高校生表演團體「橘色惡魔」和「翡翠騎士」時隔2年再度訪台，於19日晚在台北舉行售票公演。為了讓這些日本年輕人體驗道地台灣美食文化，總統府連續兩天為他們準備了具有台灣特色的宵夜。繼前一晚的滷肉飯之後，今晚特別安排了台灣夜市經典小吃「鹽酥雞餐盒」與手搖飲料「粉粿桂花檸檬」，讓日本高校生在表演結束後能夠品嚐台灣獨特的美食風味，增進台日文化交流。

除了晚間的精彩演出外，這群日本高校生一早便把握觀光時間，前往台灣大賣場採購。現場可見每位學生手上都提著滿滿一袋的台灣名產，展現了對台灣商品的高度興趣。而為了今晚的公演，他們也進行了緊鑼密鼓的彩排準備，展現專業的表演態度。

今晚的宵夜主角「鹽酥雞」是由知名鹽酥雞店家精心準備，搭配九層塔及五種不同炸物，包括小熱狗、甜不辣、地瓜、豆干和四季豆。店家共準備了290份餐盒，並在包裝盒上特別用日文寫上「歡迎來台灣，請享用」的貼心問候語。知名鹽酥雞董事長特助洪慈敏表示，他們必須在炸物起鍋後1小時內送達圓山大飯店，確保餐點品質和溫度，同時也特別挑選了代表台灣的食材以及小朋友會喜歡的食材放入餐盒中，讓日本貴賓享用。

前一晚，這群高校生在西門町進行快閃演出後，總統府同樣送上了宵夜慰勞，包括滷肉飯和三種湯品供選擇。日本學生對於這些在日本較為少見的食物表現得相當新奇，有人甚至比出雞翅手勢表達興奮之情。每個宵夜袋中還附有副總統蕭美琴致贈的日文卡片，展現台灣的友好與熱情。

這些來台演出的日本高校生對於台灣之行感到十分有趣。時隔兩年，「橘色惡魔」和「翡翠騎士」再次造訪台灣，而台灣也以最具代表性的美食味道，持續深化台日之間的友好情誼。

