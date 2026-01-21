台商供應鏈重組 國銀海外曝險15.1兆美國增額居冠

（中央社記者蘇思云台北21日電）全球供應鏈重組，牽動本國銀行海外曝險變化，金管會統計顯示，2025年底國銀海外曝險達新台幣15兆1268億元，美國曝險4.2兆元、年增額3529億元雙雙居冠。金管會說明，主要與台商美國布局有關，加上銀行投資也以美債為主要標的。

近年因地緣政治變化，台商持續調整海外供應鏈，金管會統計也可看出國銀海外曝險動向，2023年底國銀海外曝險前5名為美國、中國、澳洲、日本、香港，不過到2024年第3季，澳洲超越中國成為第2大曝險國，2024年底日本進一步超車中國成為第3大曝險國，前5大曝險分別為美國、澳洲、日本、中國與香港。

金管會資料顯示，國銀2025年底海外曝險15兆1268億元，年增6.49%，分別為投資7兆3047億元，授信5兆8146億元，資金拆存2兆75億元。以2025年增額9222億元來看，近半由授信類型帶動。

整體而言，2025年底海外曝險前5大跟2024年底相同，依序為美國4兆2418億元、澳洲1兆1895億元、日本9947億元、中國7008億元與香港6893億元，合計占海外曝險總額51.6%。

金管會銀行局副局長張嘉魁分析，以海外曝險來看，美國年增3529億元居冠，年增9.07%。張嘉魁指出，因台商在美國布局相對多，帶動海外授信需求，加上銀行海外投資也多瞄準美債。若企業未來對美國加強投資，銀行支持企業下，也可能再帶動新一波資金需求。

國銀海外曝險早年多是美國、中國分別位居第1名與第2名，張嘉魁說，近年中國房地產、景氣下滑，國銀投資跟授信因此減少，隨著台商在澳洲持續布局，此消彼長下，澳洲、日本成為近年海外曝險第2名跟第3名，中國與香港相較退至第4名與第5名。

至於海外曝險變化原因，張嘉魁指出，全球供應鏈重組，帶動海外企業與台商授信需求，授信年增4411億元，其中新南向國家貢獻4成，再來美國授信挹注逾28%。

投資部分年增3516億元，張嘉魁指出，銀行為增加投資收益，向來會配置海外商品，以2025年國銀海外投資曝險來看，以債券投資金額最多達5兆5584億元，其次是證券化商品9179億元。

張嘉魁進一步解釋，台商全球貿易往來頻繁，帶動資金調度需求，銀行跨境清算與流動性需求也增加，影響資金拆存年增1295億元。（編輯：黃國倫）1150121