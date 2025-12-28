台商促雙城發力 讓交流更開放

上海、台北雙城論壇主論壇28日登場，圖為台北市長蔣萬安致詞。（丁上程攝）

2025雙城論壇28日在上海開幕，下午舉辦台商座談會。面對近期兩岸關係低迷，從台商角度，上海台協會長張簡珍認為，兩岸關係越緊張的時候，台商更應該發揮更多的作用，看到大陸今年貿易出口順差達到1兆美元是不可思議的數字，兩岸應該交流且應是開放再開放。出席的台北市副市長林奕華轉述台北市長蔣萬安說，台商所關心的問題，只要北市府能做到就會全力以赴。

面對雙城論壇召開前夕，行政院宣布擬對公務員、立委與地方縣市首長赴大陸許可採取全面報備制度，張簡珍說，兩岸關係越緊張的時候，台商更應該發揮更多的作用，台北與上海都是偉大的城市，透過雙城論壇加深科技，衛生、醫療交流，讓雙城更緊密，也讓兩岸關係能更深入。

廣告 廣告

張簡珍表示，兩岸就像蔣萬安說的一樣，要更多的交流，更多元化的接觸讓彼此了解，要對話而不是對抗，強調交流融合太重要了。她說自己到大陸發展近30年，一直期待台灣年輕人、台灣企業可以到大陸創業逐夢。她強調兩岸是一家人，同文同種不應對抗阻止，應該是開放再開放。

林奕華表示，蔣萬安因為行程無法參加座談會，但台商所關心的問題，只要北市府能做得到，就會全力以赴，如果需要北市府來協調的也會發揮功能，並要求回台要立即對座談會內容進行報告。她說，蔣萬安也歡迎台商下次能安排在台北見面聊聊。

參加座談會人士透露，座談會因行程因素時間較緊，但認為達到的實質交流效果相當好。例如台商問到回台投資，隨即就有北市府產業相關局處長出面回應。

其他也提到一些兩岸活動，能否有溝通平台互相協助參與。像是上海進博會能否讓台灣年輕人參與體驗，讓台生、台青看到全世界都來參展的盛大活動，都是不錯的提議。

另被問到近期共軍機艦持續擾台，張簡珍認為台灣也需要善意一點，甚至有些是領導人先挑釁，強調兩岸還是要和平、溝通、融合與對話。