台商向北京輸誠翁曉玲邊看邊鼓掌？他公開點名：妳是哪一國議員阿

針對國民黨立委翁曉玲等人近日赴中一事，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨(12/21)爆料，翁曉玲在廈門見到廈門台商協會會長韓螢煥，對此公開質疑，韓致詞時向北京輸誠，翁曉玲有沒有坐在台下鼓掌？「跟緊國家戰略、堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」這些話，翁曉玲認同嗎？一句話不敢吭，又是哪一國的國會議員？他還預告，若藍營狡辯，會再把其他的內幕陸續爆出。

國民黨立委翁曉玲等人近日赴中國廈門參與台商活動，翻攝張育萌臉書

翁曉玲上周六搭機前往廈門出席台商活動，當在機場被媒體遇到時，表示此行是參加台商活動，但對於是否有安排與中國官員會面或是否有同黨立委同行，則回答不清楚。

張育萌深夜在臉書發文公開點名翁曉玲，他指出，翁曉玲昨天去了國際會議中心，開幕曲是不是「萬疆」？台灣人不熟悉這首歌，這很正常，這不是普通流行歌。是中國共產黨建黨 100 週年的獻禮歌曲。它的製作單位是「共青團中央宣傳部」。

張育萌說，翁曉玲是否見到，剛連任廈門台商協會的會長韓螢煥？韓螢煥這次致詞還變本加厲，直接說「兩岸同胞是血脈相連的一家人」，請問翁曉玲，韓螢煥在台上向北京輸誠的時候，妳有沒有坐在台下鼓掌？

張育萌表示，不僅如此，韓螢煥還宣誓：新一屆理事會要「跟緊國家戰略、堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」。請問翁曉玲，這些話認同嗎？一句話不敢吭，到底是哪一國的國會議員呀？

張育萌說，自己言盡於此，看國民黨還要怎麼厚顏無恥狡辯，會再把其他牙膏慢慢擠。而看到國民黨今天一早還要開記者會，記者會還取名叫「綠色奇幻文學——廈門抹紅記」。真的是笑掉大牙。我倒要看看，國民黨打算怎麼回答這幾個問題。

張育萌表示，翁曉玲出境之後不小心被記者堵到，才趕快發文拖前國民黨副主席蔣孝嚴下水，說她「純是自費、私人行程」。但誰管翁曉玲是否自費，完全搞錯重點。所以翁平常週末都會跑去廈門一日遊嗎？

張育萌指出，照翁曉玲的說法是「私人行程」，那她跟蔣孝嚴，是在廈門巧遇才合照？說一個謊就要用一萬個謊來圓，這是小學生都知道的道理。翁曉玲和葉元之，就老老實實向台灣人交代你們的行程，不要害國民黨的黨工們，還要幫你們熬夜加班，想記者會要怎麼鬼扯。

