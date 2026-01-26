台商吸收政院前官員涉共諜案兩人遭起訴 高院裁定羈押禁見
台商鄭明嘉赴中國大陸經商，為確保在大陸商業利益，被中共吸收，涉吸收退休行政院官員胡鵬年， 共同在台灣從事為中共統戰部發展組織，吸收現退役軍人，並鎖定跨黨派從政青年，接觸對象還涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商等。兩人今天（26日）遭起訴並移審，台灣高等法院召開接押庭審理後，裁定鄭明嘉、胡鵬年羈押禁見。
台灣高檢署今天將在押的鄭明嘉、胡鵬年移審。台灣高等法院下午3時起召開接押庭，法警陸續提訊鄭明嘉及胡鵬年到庭。
調查局發布新聞稿表示，行政院前官員胡鵬年除被要求吸收現退役軍人、收集軍事機密，更鎖定初入政壇各黨派年輕世代，掌握各級黨政部門及民意機關訊息及機密資訊。
調查局表示，中共在台發展組織向來以吸收曾接觸軍事機密現退役軍人為主，但此案中共吸收拉攏對象則是鎖定年輕政治工作者，希望藉由吸收對象潛藏在黨政部門及民意機構，進而伺機刺探、收集機敏資訊以換取報酬，顯見中共情工手法不斷進化，接觸對象層面也更加廣泛。
台灣高等檢察署發布新聞稿指出，鄭明嘉於民國97年赴中國廣東省廣州市創業，為確保在中國大陸經商利益，自105年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。
高檢署指出，鄭明嘉於110年吸收退休赴中國大陸從事教職的前行政院科長胡鵬年，利用胡鵬年為求保全在大陸教職弱點，安排胡鵬年面晤統戰部官員兼中共中央對台工作小組陳姓幹部，由陳姓幹部直接交付任務，要求吸收台灣政治人物、現退役軍人，盼藉此掌握政府部門及政治人物動態。
高檢署調查鄭明嘉、胡鵬年多次返台從事為中共統戰部發展組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商等，再要求接觸對象赴中與中共對台工作小組陳姓幹部面晤，再由陳姓幹部予以認證並交付任務，雖多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但已對台灣國家安全造成重大危害。
高檢署指出，全案經法務部調查局台北市調查處報請指揮偵辦，經高檢署檢察官指揮台北市調查處、台南市調查處、高雄市調查處、新竹市調查站，自114年9月起連續發動4波搜索行動，鄭明嘉、胡鵬年於去年9月底遭台灣高等法院裁定羈押禁見迄今。
高檢署表示，案經偵查終結，以鄭明嘉、胡鵬年犯國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌提起公訴，並審酌鄭明嘉犯後矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少有期徒刑10年以上之刑度，以示懲儆。另外，高檢署審酌胡鵬年坦承犯行，態度良好頗具悔意，建請法院量處適當刑度。
鄭明嘉、胡鵬年兩人在押，移審台灣高等法院，高院下午3時起召開接押庭審理後，裁定鄭明嘉、胡鵬年羈押禁見。
責任主編：于維寧
