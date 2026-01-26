台商吸收行政院退休科長當共諜！在台接觸里長、國防部承包商 檢求重刑10年起跳
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導
中共吸收我國官員、刺探政府機敏情報再添一案。前行政院公共關係室胡姓科長，遭檢調查出於2015年退休後赴中國任教，期間透過長年在廣州經商的鄭姓男子牽線，配合中共統戰系統人員執行吸收退休軍官及政界人士等任務，企圖掌握我國政府部門與政治人物動態。台灣高等檢察署今（26）日偵查終結，依違反《國家安全法》對鄭、胡2人提起公訴，並建請法院從重量刑。
高檢署指出，鄭姓男子於2008年間赴中國廣東省廣州市創業，為確保其在中國經商利益，自2016年起，陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長以及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。
高檢署表示，鄭男於2021年間吸收退休後赴中國從事教職的前行政院公共關係室科長胡男，並利用胡男為求保全其在中國教職的弱點，安排其與中共統戰部官員、兼任中共中央對台工作小組成員的陳姓幹部會面，由陳姓幹部直接交付任務，要求胡男協助吸收我國政治人物及現、退役軍人，以蒐集各級黨政部門及政治人物動態。
高檢署調查發現，鄭男、胡男多次返台期間，實際從事為中共統戰部發展組織之行為，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商等人士，並要求相關接觸對象赴中國與中共對台工作小組陳姓幹部面晤，再由陳姓幹部予以認證並交付任務。儘管多數接觸對象拒絕配合，相關行為未能得逞，但已對我國家安全造成重大危害。
本案由法務部調查局台北市調查處報請偵辦後，交由高檢署統合指揮，並調度台北市、台南市、高雄市調查處及新竹市調查站，自去年9月起陸續發動4波搜索行動。鄭姓男子與胡姓男子於去年9月底遭檢調單位帶回，並經台灣高等法院裁定羈押禁見，迄今仍在押中。
全案於今日偵結，檢方認定鄭、胡2人涉犯《國家安全法》中「為大陸地區發展組織罪」，依法提起公訴。檢方審酌，鄭男犯後矢口否認犯行，並有飾詞矯飾情形，對國家安全危害重大，建請法院從重量處，判處至少有期徒刑10年以上，以示懲儆；至於胡男，因其坦承犯行、態度良好且具悔意，檢方則建請法院量處適當刑度。
更多FTNN新聞網報導
豪宅雙屍案疑點重重！美甲師曾為愛北上「渣男趕出門」 CEO雙面情史曝光
死刑犯歐陽榕爆器官衰竭病逝！ 曾架女建商分屍10袋震驚全國
台北民權大橋4車連環撞！現場車輛冒煙 肇事女駕駛胸悶送醫
其他人也在看
被四金釵抹黑！民眾黨汐止區主任退黨內議員初選 黃國昌：沒人有特權
有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕今（26日）發出退選聲明，點名被黨主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑影射，自己已忍無可忍，身心俱疲，故決定退出議員黨內初選。對此，黃國昌表示，黨內初選是公正、公平、公開的，沒有任何人享有特權，就是以全民調的方式來挑選出最強的候選人。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台灣101說惹議 王世堅：沒人會說法國凱旋門
美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘，成功登頂508公尺塔尖，引發國際關注，但行政院長卓榮泰在臉書發文提到「台灣101」而引發爭議。對此，民進黨立委王世堅表示，台北101就和法國的巴黎凱旋門一樣，大家不會稱後者為「法國凱旋門」。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
民眾黨自提軍購特別條例 明列採購項目上限4000億元
（中央社記者王揚宇台北26日電）台灣民眾黨立法院黨團今天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
法案與藍合作卻找綠「代孕換軍購」！陳柏惟點出柯文哲「這1邏輯」謬誤！
論壇中心／綜合報導民眾黨前主席柯文哲昨（25）日自爆雙柯會內幕，表示當時自己向民進黨團總召柯建銘提議，只要讓《人工生殖法》通過，總預算和軍購案他來處理，結果民進黨不願意。對此，立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上點出柯文哲的邏輯漏洞，並質疑「是否也有跟國民黨談交易但碰壁」？陳柏惟表示，柯文哲的邏輯有一個極大的漏洞，過去兩年民眾黨的法案都是跟國民黨合作，為什麼代孕法案要去跟柯建銘做交換？為什麼需要給柯建銘臺階下？如果要給柯建銘臺階下，在軍購案分裂投票不小心通過進程序委員會就好了，如果柯文哲把代孕法案拿來跟民進黨談交換，那會不會也跟國民黨談過？只是國民黨也沒有接受，「所以代孕法案當初跟國民黨談的時候交換了什麼？」國民黨是比民進黨有更充分的理由跟柯文哲合作代孕法案的。柯文哲把法案當成籌碼在交換，不料卻被揪出邏輯漏洞，不只如此，民進黨台北市議員洪健益也質疑，如果柯文哲能拿代孕法案交換軍購通過，那不就代表政院版本的軍購案根本沒問題？原文出處：柯文哲找綠「代孕換軍購」遭拒！陳柏惟質疑：是否跟藍談交換碰壁？ 更多民視新聞報導柯文哲曝想拿「人工生殖換軍購」被罵翻！陳昭姿竟「這樣回」批藍配合中共、轟白拿女性換軍購 鍾佳濱嗆：國眾三騙美中台柯文哲拋代孕換軍購惹議！王世堅喊話：還有很多法律綠白可合作民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
澎縣長發起「軍公教年資加成」連署 縣府一級主管力挺
年底選戰逼近，政見頻跳票的民進黨籍澎湖縣長陳光復備受壓力，今（26）日在臉書發起連署，力促同黨籍的中央政府幫忙背書，完成他3年前開出的「澎湖離島年資加成與金馬同級」政見支票。貼文甫出，不但縣府一級主管紛紛上網表態支持，就連一直督促且宣布不再參選的同黨籍立委楊曜也設連署站力挺。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
張又俠落馬衝擊中共權力結構! 「忠誠」vs.「一尊」 政局進入重大轉向
[Newtalk新聞] 中共軍中排名第二的中央軍委副主席張又俠於 1 月 24 日傳出落馬消息，引發海外高度關注。多名學者與評論人士分析指出，張又俠被抓不僅打破中共軍中「反腐不動現役核心上將」的潛規則，更象徵中共政局正式進入一個關鍵拐點，未來權力鬥爭將更加赤裸，所謂「忠誠」已不再是安全保證。 綜合《大紀元新聞網》今 ( 26 ) 日報導，張又俠的落馬令不少觀察人士感到震驚。張又俠出身「紅二代」，為開國上將之子，且與習近平家族關係深厚同為陝西籍貫。 2022 年，張又俠在 72 歲、理應退休的年齡仍獲留任，被視為「看守軍隊」的關鍵人物，未料 3 年後卻成為清洗對象。 報導指出，張又俠落馬後，中共軍報社論以強烈措辭指控其「嚴重踐踏、破壞軍委主席負責制」，並稱其行為「嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」。相關定性被外界視為中共對軍方高層全面收緊控制的重要訊號。 2024年，美國前國家安全主任蘇利文(左)在結束與中央軍委主席習近平的會談後，又指名與張又俠會談，可能因此引發習近平的猜忌。 圖：翻攝自 美國駐華大使館 微博帳號 媒體主編、原深圳 NPO 創辦人艾時誠接受新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
本月底與劉和然見面協調？李四川這樣說
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，外傳藍營熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然預計月底前「李劉會」。對此，李四川今（26）日表示，沒有必要一定要決定一...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言
調查局破獲台商吸收跨黨派從政青年涉犯國安法起訴二人
調查局主動發掘國人鄭姓及胡姓台商為中共在臺發展組織及刺探、收集機密，案經蒐證完備報請臺灣...銳傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊！高院院長高金枝接任司法院秘書長
根據高等法院官網，高金枝是司法官訓練所第18期結業，臺灣大學法律學系碩士畢業，曾任最高法院法官，一、二審法院院長，司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長，在司法界的資歷相當完整。高金枝經本刊在1月20日獨家披露內定為司法院秘書長人選後，引來司法界反高派和擁高派...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發表留言
屏縣警局人事交接 屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德上任
屏東縣政府警察局今（26）日舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮主持，警察局長甘炎民監交，新任屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德宣誓後上任。新任屏東警分局分局長陳勇誌，中央警察大學62期刑事警察學系、台灣首府大學休閒管理研究所碩士畢業，歷任台東縣警察局成功分局分局長、嘉義縣警察局竹崎分局分局自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
佳尼特基金會捐百萬禮券 嘉惠台南千家邊緣戶
（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南不少地區去年遭颱風丹娜絲重創，弱勢家庭面臨更大經濟壓力，財團法人佳尼特教育基金會捐贈價值新台幣100萬元生活禮券，預計有5個行政區共1000戶邊緣戶受惠。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
垃圾車斗火災打不熄！原來是鋰電池產品垃圾 消防局教你這九招
【記者凃建豐／台南報導】臺南市安南區日前發生一起垃圾車斗火災，所幸環保人員機警、處置得宜，迅速將車斗內垃圾於安全處倒出，並以乾粉滅火器進行初期滅火。消防車組到達時，發現垃圾堆中仍有火舌竄燒，立即以水線撲滅火勢，幸未造成延燒且無人員傷亡。經消防局火災原因調查，發現係垃圾車斗內之鋰電池引起火災，消防局呼籲，老舊要丟棄之含鋰電池產品垃圾，請確實做好分類，以避免發生火災。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
美軍「林肯號」航母打擊群抵中東 德黑蘭市中心出現反美廣告
伊朗首都德黑蘭市中心廣場日前揭幕一幅警告性廣告，明確向美國發出軍事警告。這幅廣告上呈現航空母艦甲板上多架受損飛機的畫面，並以波斯文及英文標註「種下風者，必收穫風暴」的警告標語，正值美國航母戰鬥群即將抵達該區域之際，伊美緊張關係持續升溫。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…中華日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
遭黃國昌欽點人馬抹黑攻擊 民眾黨汐止區主任宣布退選
[Newtalk新聞] 擬參選2026新北市第十一選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕今（26日）宣布退選，她直接點名黨主席黃國昌同區辦公室主任、被稱為「四大金釵」之一的陳語倢數個月前才遷戶口，並陳述自己持續遭對方抹黑，包括影射她攻擊其孩子，及未婚生子等人身攻擊，讓她已忍無可忍、身心俱疲，決定退出黨內議員初選。 黃守仕於臉書發佈「退選聲明」，她指出，兩年前，她開始擔任民眾黨汐止區主任，深耕自小成長31年的家鄉，舉辦過線上線下60多場活動，未曾停歇；協助在地民眾解決各種問題，不曾間斷。半年多前，吸取在地服務的經驗，決心投入汐止金山萬里議員選舉，持續在地經營，勤跑基層。今日，她卻忍痛退出黨內初選。 黃守仕表示，面對數個月前，遷戶口至汐止的黨內競爭者，自己本以為秉持著黨內「公平正義」之準則，兄弟登山各自努力，未料卻持續遭受對手及其團隊不明攻擊抹黑、惡意影射。 她直接點名，1月11日陳語倢直播，影射她攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊，但卻無法提出「舉證」，依民事訴訟法第277條規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」。故對手已涉及刑法第310條《誹謗罪》新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
非六都警察加給露曙光！童子瑋爭取有進展 謝國樑：通過將編列
115年底基隆市長選戰持續升溫中，藍營將爭取連任的市長謝國樑、綠營提名的議長童子瑋今（26）日同台出席基隆市警局交接活動。童子瑋表示，針對非六都警察核發「繁重加給」經由他不斷在行政院、內政部警政署等單位奔波爭取下，警政署已在修正相關細節，盼在農曆年前可獲行政院核定。謝國樑表示，若加給案順利通過，基市府會追加預算編列，由中央、地方合作，創造警察同仁更好的待遇跟環境。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
司改會質疑「中天記者林宸佑案」違反偵查不公開 法務部：由橋檢依法處理
民間司法改革基金會今(26)日發聲明表示，橋頭地檢署對中天記者林宸佑涉及國安案件發動搜索、聲請羈押獲准，但新聞媒體的報導內容涉及大量偵查中應保密的細節，若內容屬實，可能涉及偵查人員違法洩漏偵查秘密，有...華視 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
房價下跌訊號浮現 信義房價指數全國年跌3.66％
房價下跌訊號明確。根據最新發布的信義房價指數，2025年第四季、全台季跌幅達3.25%，而六都加新竹縣市，僅高雄市季漲0.95%，其它都會區則呈現下跌、又以台南市跌幅最深、季跌5.08%。對比去年同期，全台年跌幅約3.66%，七大都會區中，除桃園市年漲0.59%外、其它全數呈現下跌，又以台南市跌幅最自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
黃嘴角鴞棲息媽祖殿3天 苗縣農業處：關燈盼引出
（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）1隻黃嘴角鴞飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，停駐媽祖頭冠一待就是3天。縣府農業處今天說，先以關燈方式希望牠能自行飛出覓食，若明天仍未離開，則考慮捕捉野放。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
南市議員蔡育輝揪團關懷北家扶親子 提前圍爐、送年菜和紅包
記者陳佳伶／新營報導 快過年了，擔任北家扶扶幼委員的市議員蔡育輝，二十六日安排家扶親…中華日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言