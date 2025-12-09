台商在東協投資逾6200家 貿易戰後加速布局

中經院9日發布「台商在東協投資趨勢調查報告」。受新南向政策以及美中貿易戰影響，台商自2018年起深化東協布局，以越南和泰國為台商核心投資地區，共計6,200家業者投資，創造近100萬個工作機會。

中經院與美商鄧白氏台灣分公司共同發表「台商在東協投資趨勢調查報告 」，中經院董事長曹添旺指出，在地緣政治緊張與全球供應鏈調整的情況下，東協已成為台商海外投資的首要目的地。他說：『(原音)相較於同期，台商在中國的投資逐年減少，東協的投資在過去7年間呈現穩定的成長，這正是台商積極展現供應鏈去風險化並且加強韌性的具體證明。最關鍵的轉變在於台商在東協的主要投資業別已經從傳統的製造業，明確轉向高附加價值的電子業。』

行政院前政務委員鄧振中指出，台商基於成本、風險控管以及開發新興市場，加速在東協市場布局。但受到美國關稅政策影響，許多業者近期宣布赴美投資，他認為業者應釐清投資目的，並且建立「美國+東南亞」投資戰略，在國際市場中保持彈性與競爭力。

報告統計時間為2018年至2024年間，歷經美中貿易衝突、新冠疫情以及美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台等關鍵事件。報告指出，台商在東協投資家數穩定成長，2024年達6,208家，其中，新增投資家數最多的產業別為電腦電子和光學產品，其次是金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品等。

報告指出，台商在東協投資總營收達2,607億美元，創造近100萬個就業機會，為東協經濟與就業創造巨大貢獻。

在美中貿易衝突之下，業者以「中國加一」政策因應關稅政策。報告顯示，台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸至新加坡、馬來西亞等地，不過，越南仍是電子業台商投資重心，印尼則是紡織與製鞋重鎮。