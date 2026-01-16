台商在越南投資累計破422億美元卻陷5大挑戰 「越南王」富美鑫一枝獨秀

有機動車界「小鴻海」的VPIC集團，已積極在全球多地設廠，搶進高端市場。（圖片來源／外交部）

台灣在越南的累計投資總額，根據越南官方與經濟部統計， 自1988年至2025年10月底，已經高達422億871萬美元。在去年的投資，更比同期成長8.74%，已成為越南第四大外資來源國。

台灣在越南的累計投資總額，累計已經高達422億871萬美元。在去年的投資，更比同期成長8.74%。（製表／資料來源/經濟部、台灣經貿網，陳逸平）

不過，台商正面臨成本與物價飛漲、關稅、日韓中大量企業搶進、越南政府不穩定查帳、大單變小單等至少5大難關夾擊，正面臨一場獲利保底的生存保衛戰。

綜觀台商投資項目，主要集中於「加工製造業」，占總投資額的 95% 以上，主要包括電子零組件、紡織、鞋類、金屬加工與機械等產業。

台商投資項目集中於「加工製造業」，占總投資額的 95% 以上。（製表／陳逸平）

此外，台塑河靜鋼鐵廠投資超過120億美元，成為東南亞最大的一貫作業煉鋼廠，為出口產值做出重大貢獻。

電子六哥兩手策略，搶進AI政策紅利

再看最注重投資風險的電子業，對於越南布局有著「兩手策略」，包括鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創、英業達等「電子六哥」，除了完成在當地的戰略佈局，盼能發揮群聚效應，以分散中國產能的核心基地。

特別是越南要轉型AI與半導體，「電子六哥」也可望搶進「政策紅利」，未來要進一步觀察設立研發中心與數位轉型中心，從製造、研發，進一步發展設計的新趨勢。

「電子六哥」，除了完成在當地的戰略佈局，盼能發揮群聚效應，也有兩手策略。（資料來源/中央社、緯創、臺灣新創資訊平台、 廣達、Yahoo股市、僑委會，製表／陳逸平）

但是有關AI供應鏈分流，則是被川普關稅所牽動，包括緯創、英業達、廣達在內，近期正大力投資美國德州等地，以因應美方對AI技術與關稅的要求，同步也強化了墨西哥產能，以支援北美市場。

至於傳統產業則有更為明顯的產業板塊加速移轉，已有製鞋業、紡織業已經展開「再南遷」行動，開始將生產動能，自越南轉移至印尼、中南美洲或，甚至直接赴美設廠，以規避美越間的貿易不確定性。

產業板塊加速移轉，台商力拚提高「含金量」

一般看法，企業將被逼得加速轉骨，必須從單純的加工組裝，升級為具備獨立供應鏈能力的製造中心，以提升在越南投資的「含金量」。

越南傳統產業則有更為明顯的產業板塊加速移轉，台商力拚轉骨求生，以提升「含金量」。（圖片來源／外交部）

此外，有關台商需求部分，昶勇集團客戶包括NIKE、Adidas、Puma，更以創新設計、引進最新科技材料，拿下各方無法接手的瑞士品牌On步鞋的格狀輕量的鞋底設計，創辦人袁濟凡即建議，台商極需海外醫療視訊門診，建議可在越南試辦設立據點，以健保插卡方式，將國內醫療體系，延伸至海外服務。

越南台灣客家聯誼會長宋健民則建議，台灣對於陸籍生、越籍生，可以再開放一些就學名額。越南平陽商會輔導會長陳水石期盼，僑委會能再增加僑社青年運動賽事補助。

富美鑫積極發展會展中心、高端醫療、全新低密別墅等2.0計畫，要再續寫台商傳奇新頁。（圖片來源／外交部）

和鼎隆董事長簡智明即預估，有可能相關AI系統在2030年就會超過台灣，建議台灣也能盡快投入相關教育資源。

而有「越南王」稱號的丁善理創辦富美鑫，其子丁廣鋐任董事長繼承其業，正以國際最高標準持續大型造鎮計畫，積極發展會展中心、高端醫療、全新低密別墅等2.0計畫，要再續寫台商傳奇新頁。

立法院外交及國防委員會自13日至15日，由召委馬文君率隊，包括國民黨籍立委黃仁、洪孟楷、羅廷瑋、民眾黨立委林國成、林憶君、越南新住民立委麥玉珍，組成龐大的跨國防、交通、教育委員會的越南訪問團，獲得台商熱烈歡迎，並帶回台商發展需求建議。

