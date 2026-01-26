台商揪政院前科長當共諜 2人起訴

行政院前科長胡鵬年（左）被控吸收年輕政治人物、現退役軍人在台發展共諜組織，26日起訴移審後繼續被收押。（林偉信攝）

獲中共聘任為廣州市政協的台商鄭明嘉，被控在民國110年吸收退休後到大陸教書的行政院前科長胡鵬年返台發展共諜組織，檢調去年搜索，2人收押。台灣高檢署26日依違反《國安法》起訴鄭、胡，並對鄭求處10年以上重刑；胡因偵查時坦承犯行，檢方建請求處適當刑度，不料昨移審後，胡卻改口否認犯罪，台灣高等法院裁定2人繼續羈押禁見。可抗告。

高檢署起訴，鄭97年到大陸廣州市創業，為確保在大陸經商利益，他從105年起陸續擔任中共統戰部外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲聘為廣州市政協列席委員。

鄭男在110年吸收退休赴陸從事教職的行政院前公關科長、國會聯絡人胡鵬年，利用胡為求保全在大陸任教的弱點，安排胡面晤統戰部官員兼中共中央對台工作小組陳姓幹部，由陳直接交付任務，要求吸收我政治人物、現退役軍人，藉此掌握政府部門及政治人物動態。

鄭、胡多次回台為中共統戰部發展組織，接觸對象涵蓋里長、退休公務員及國防部承包商等，2人也要求接觸對象赴陸與陳姓幹部面晤，再由陳認證並交付任務，雖多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但已對國安造成重大危害。

檢調去年9月起連續發動4波搜索，鄭、胡遭羈押禁見迄今，高檢署昨偵查終結，以鄭、胡犯《國安法》為大陸地區發展組織罪提起公訴；因鄭矢口否認犯行，建請法院從重量處至少10年以上徒刑。昨移審，高院法官訊問鄭男，他仍否認犯罪，但原本在偵查時認罪的胡男卻翻供，否認犯行。法官認為2人有串證之虞，裁定羈押禁見。

調查局指出，中共在台發展組織過去多吸收我方曾接觸軍事機密的現退役軍人，但本案中共吸收拉攏對象則鎖定年輕的政治工作者，盼藉由他們潛藏在我黨政部門及民意機構，伺機刺探、收集機敏資訊以換取報酬，顯見中共情工手法不斷進化，調查局將精進偵查作為，遏止中共滲透。