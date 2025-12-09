台商東協投資家數穩定成長 多元布局強化供應鏈韌性

中經院董事長曹添（左五）、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)（ 右三）與貴賓合影。

中經院與美商鄧白氏台灣分公司今（9）日共同發表「台商在東協投資趨勢調查報告 」（2018–2024年），開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作新局，也是台灣首份以企業實際數據（涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等）為基礎的台商在東協投資之調查報告。

調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。

這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。

中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。

現場另邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。活動更獲得政商界貴賓支持，包含資政沈榮津，台灣經濟部主任秘書莊銘池、外交部主任秘書甄國清、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業總裁楊銀明等共同見證此重要時刻。