台商東協投資趨勢報告 突破6200家、越印成雙引擎

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心今（9）日發表「台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）」，結果顯示，跨國企業和台商在東協的投資布局呈現差異，跨國企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。

此為中經院與美商鄧白氏台灣分公司攜手，台灣首份以企業實際數據（涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等）為基礎的台商在東協投資調查報告，歷經一年完成，詳細追蹤2018至2024的7年期間，在地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協10國（新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊）的投資變遷與產業布局趨勢。

廣告 廣告

調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。

裴洛西訪台後，台商加劇對泰國投資

調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另外，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。

中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」

調查報告關鍵發現

一、

越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業。台商在東協投資於2024年計6208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多的產業別為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞，顯示國際經貿情勢變局是牽動企業重組供應鏈以強化韌性的關鍵節點。

2022年8月裴洛西訪台後，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。

二、

台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動。2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占5成以上；雇用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。在東協各國中，台商在越南的雇員占總數將近6成，印尼和泰國合計約占2成。

新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近5成，主要由服務業驅動；製造業營收占比最高的是馬來西亞和越南，合計占總額近4成。

三、

台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化。因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業之投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局之趨勢，惟越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。

與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。

更多風傳媒報導

