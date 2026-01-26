台商組織共諜網！里長、國防部承包商都鎖定...遭求處10年重刑
台商鄭明嘉長年往返兩岸經商，他涉嫌於2021年吸收退休赴中國從事教職的前行政院官員胡鵬年，再由胡男拉下線，負責吸收政治人物、現退役軍人發展共諜組織，台灣高檢署26日以違反《國家安全法》偵結起訴，稍早台灣高等法院裁定鄭胡2人羈押禁見。
據了解，鄭明嘉於2008年赴中國廣州創業，為確保在中國經商利益，自2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。
檢調查出，鄭男看準胡鵬年需保全中國教職的弱點，自2021年開始拉攏他加入共諜組織，並安排他和統戰部陳姓官員會面，由陳直接交付任務，要求胡吸收現退役軍人，收集軍事機密外，更鎖定初入政壇的年輕人，以掌握各級黨政部門及民意機關的機密資訊。
鄭胡2人多次返台組織共諜網，來往對象包括里長、政府退休公務員、國防部承包商等，並要求對象前往中國與陳男會面，由陳男認證並交付任務，檢調認為，雖然2人屢遭來往對象拒絕，但行為仍對國家安全造成重大危害。
高檢署掌握情資，自2025年9月起指揮調查局臺北市調查處、新竹市調查站，執行4波偵辦行動，搜索14處所、約談2人、查證10人，鄭明嘉及胡鵬年2 人高院裁定羈押禁見迄今，高檢署於26日以鄭、胡2人違反國家安全法偵結起訴，審酌鄭男犯後矢口否認，建請法院從重量處有期徒刑10年以上刑度，至於胡男坦承犯行，態度良好具悔意，高檢署建請法院量處適當刑度。
