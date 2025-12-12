台商經貿論壇登場 羅文嘉:有關「小紅書」APP未配合打詐 海基會尚未獲母公司回應



海基會秘書長羅文嘉今(12)日表示，本週海基會與亞洲台商總會在新加坡共同舉辦台商經貿論壇，促進大陸台商與亞洲台商交流，受到台商熱烈迴響，未來也將持續辦理，協助台商全球布局。有關「小紅書」APP因未配合打擊詐欺，被停止解析限制接取一事，羅文嘉表示，行政院於今年10月份來函，希望海基會基於兩岸相關協議辦理行政文書送達，海基會也已確實完成送達，據了解小紅書母公司至今仍無回應。

羅文嘉指出，據統計去(2024)年全年有關小紅書的詐欺案共有950件，包含假網拍、假交友、假投資等等，今年1至9月則有703件。除詐欺案外，還有違反著作權、妨礙名譽、違反洗錢防治法等其他類型案件，近兩年各有20餘件。

羅文嘉表示，去年是海基會第一次搭起中國大陸台商與亞洲各國台商的橋樑，大陸台商反應非常熱烈，因此今年持續辦理。今年的亞洲台商總會理監事會議在新加坡舉辦，有二十餘位大陸台商前往參加，海基會也在當地與亞洲台商總會共同主辦一場台商經貿論壇，主題是地緣政治風險與台商全球布局的新契機。

羅文嘉強調，在海外投資發展的台商，都是台灣國力的延伸，而台商的舞台是在全世界，當然也包括中國大陸。近年來面對中美貿易戰、全球供應鏈變化等因素，無論是大陸台商還是世界台商，都要面臨地緣政治帶來的風險與機會。座談會中討論非常熱烈，大陸台商表示收獲很多，也希望明年還能繼續辦理類似活動。

羅文嘉指出，兩週前海基會也在金門舉辦台商座談，對象是福建省各地的台商會長及幹部，並邀請金門縣政府、議會及民意代表共同參與晚宴。海基會以往主要在三節辦理大陸台商活動，今年則是增加更多彈性、靈活的聚會，讓大陸台商可以更方便、自由的談論問題，海基會會扮演好台商與政府部門間的橋樑角色，將台商的意見反映給政府部門，也讓台商了解政府的最新政策。

羅文嘉表示，在近期與大陸台商與學者的座談中，多數認為中國經濟在投資、獲利、消費、生產等四個方面都面臨困境，以往主要支撐中國經濟發展的房地產市場也嚴重下跌，這些客觀現象都說明目前的中國經濟狀況仍處低迷。

除了台商服務以外，海基會今年也加強對在台陸生、陸配的服務工作。羅文嘉表示，本學期來台的大陸交換生超過一千名，海基會積極與各校合作辦理座談，希望了解陸生來到台灣以後，對台灣有什麼看法。海基會也持續關心全台各地的陸配，除了北部地區以外，還包括中、南部的鄉村與沿海地區，希望能持續擴大服務的範圍。

有關近期中國大陸遣送刑滿詐欺犯回台一事，羅文嘉強調，海基會的工作是落實憲法保障的人民基本權利，但這不意味海基會支援或肯定任何的詐欺犯罪行為。羅文嘉重申，任何宣稱在中國大陸有短期、高薪的工作機會，國人絕對不要相信，如果赴陸後涉及從事詐欺，除了傷害到被詐欺的受害者外，同時也傷害到在台灣的親人。

