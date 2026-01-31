台商被川普強迫要去美國投資？哈佛學者：這是產業擴張，並非企業出走

台美關稅協議日前出爐，但在國內爭議相當大，半導體產業要「被迫赴美投資」的聲音也始終存在。對此，有相當熟悉科技產業的旅美學者認為，台商赴美投資不完全是來自於美國政府的壓力，是在客戶要求、需求快速成長，但國內電力不足的限制下，企業進行的選擇。

哈佛學者：台資企業未必是被迫的

針對國內對於台美關稅協議、以及台灣企業是否被迫赴美投資一事，美國哈佛大學甘迺迪學院研究員、財團法人人工智慧法律國際研究基金會秘書長朱宸佐在接受《風傳媒》專訪時指出，科技業在客戶需求快速成長及國內電力限制下，跨國布局屬必然趨勢。

朱宸佐解釋，台灣企業未來的關鍵，不在於「去不去美國」，而在「怎麼去美國」，各界需要思考的是：在未來的時代中，台灣企業必須在全球製造的重組過程中，同時可以得到美國的新商機，但也能確保核心技術、研發能量與關鍵人才持續根留台灣，維持技術主權與產業升級動能，而後者也是政府必須要做的角色。

目前正在美國德州考察朱宸佐舉例，像德州已經是台商企業赴美發展的一個重鎮，例如坊間所謂的「電子五哥」，也就是廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達等科技業代工廠，基本上都已選擇在美國德州佈局。也就是說，除了台積電和相關企業在美國鳳凰城佈局外，其他業者也都紛紛「搶進」德州投資，未來有望形成一個完整的產業鍊。

2026年1月27日，美國總統川普在愛荷華州一家餐廳發表演說。（美聯社）

不是「出走」、而是「擴張」？

同時也是美國史丹佛大學台灣科技技術中心執行顧問的朱宸佐認為，台灣企業目前赴美投資的安排，是一種「產業的擴張」，不是「出走」。他用「Made with Taiwan」（與台灣一起製造），來形容未來的產業佈局。但他認為，這實際上也意味著台灣在供應鏈中的角色升級、台灣不再只是「把東西做好、交貨快」的代工者，而是走向更前端、更系統層級的關鍵環節。因此，在他來看，各界不應該只停留在「Made in Taiwan」（台灣製造）的思維。

他還指出，美國未來無論是在雲端、半導體、人工智慧（AI）與國防體系中，仍高度重視供應鏈安全與可信度，不允許有中資企業進入這樣的供應鏈。但目前在這些領域，無論是在製造業的產能、AI 的硬體、系統的整合、無人機、還是機器人等領域，仍存在結構性生產缺口，正是台灣企業深化戰略嵌入、共建「民主供應鏈」的關鍵切入點。而且這塊也有像日本和其他國家的廠商在跟台灣競爭，所以台灣企業應該加快腳步。

他建議，台灣企業應該走向高附加價值、而不是過去以降低成本為考量。他也舉牛肉麵為例，台灣的牛肉麵還在100多塊錢，但在美國，一碗牛肉麵可以賣到20美元以上，相當於台幣600多元，所以這不是成本的問題，「不要每天想著降成本」，而是要提高自己的價值。

此外，對產業界而言，這仍是很大的挑戰。因為未來在美國的投資，跟台灣企業過去在中國大陸投資的相比，在朱宸佐來看，在目前川普政府的強勢的作風下，台灣大型企業必須要與美國聯邦政府「打交道」，而不像過去台商到大陸去，只要與省層級政府「打好關係就好」。未來若是要投資美國，台商的思維要變成「我跟你一起做」、「你沒有我合作反而不行」。

2026年1月27日，南韓首爾韓亞銀行總部的外匯交易室內，電視螢幕顯示著美國總統川普（左）與南韓總統李在明的畫面，市場密切關注美韓領袖互動對匯市的影響。（美聯社）

要學會與美國政府打交道的方式

朱宸佐認為，台灣正站在「美國再工業化與 AI 國家戰略」下的關鍵節點。而他目前在美國第一線看到的是，像台積電的競爭對手，例如韓國的三星，他們在美國華府有數百人規模的遊說團隊。此外，像日本的業者、甚至美國本土的業者，其實也有這麼大的遊說規模，但台灣可能還相對比較小。

他舉例，美國總統川普喜歡與美國企業界舉行各類餐會，用盡各種方式了解、並催促這些企業在美國投資，許多廠商也對能夠有與川普本人見面而趨之若鶩，這未來都是台灣企業要學習跟美國打交道的方式。長期來看，朱宸佐認為，隨著台商未來對美投資規模的逐漸擴大，企業若想要降低政策上的不確定性、並爭取美方的關鍵資源，必須系統性強化華府政策連結與制度的溝通能力。

而對於台灣社會爭議非常大的台美關稅協議，朱宸佐說，台美達成關稅協議的一個意外好處是：過去無論是日本或韓國，許多國家都跟美國有簽署自由貿易協定（FTA），但台灣跟美國的FTA一直沒有談成，「所以過去日韓的商品出口到美國，關稅實際上是比台灣企業低的」。

但在川普執政下，朱宸佐認為，由於川普政府對世界各國普遍性的施加關稅、加上各國與美國的關稅協議陸續出爐，就意味著在事實上，台灣對美出口在沒有FTA的情況下，日美、韓美等FTA，都已經相對「失效」了，「這對台灣企業來說，反而會是很大的優勢」。

