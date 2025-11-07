台商買日產總部1／豪擲196億元買下日產橫濱總部 敏實集團低調接手
就在昨（6）日，一則跨海來自日本的財經消息，令台、日、港汽車業再次關注起一向低調但又佈局縝密的敏實集團，正是因爲，敏實集團出手以970億日圓、折合新台幣約196億元，買下日產汽車（NISSAN）位在橫濱的全球總部，這家在香港上市的台資企業，大手筆買下橫濱總部，所為何來？已經引發業界注目。
對車業人士來說，聽到敏實集團並不算陌生，但是不少業者形容這是一家非常低調的公司，敏實集團主攻汽車零組件生產，在全球擁有逾77家工廠據點、2.2萬名員工，服務的汽車品牌客戶更超過70個，近年更積極布局汽車電動化領域，現已是全球最大的電池盒和車身結構件供應商。
也因此，敏實集團出手買下日產汽車的橫濱總部大樓，業內人士笑說，「感覺的確有點意外，但其實又具有合理性」來形容第一時間看到消息的感受。
「敏實集團身為眾汽車品牌的合作夥伴，對於日產的狀況自然非常了解，身在供應鏈不論是用力挺日產的角度來幫忙度過難關，還是要壯大自己的海外佈局，都是贏家，日產與敏實未來的合作關係只會更緊密。」分析師對本刊指出。
「更不要說，現在的日幣匯率有多適合台廠進攻海外投資，不僅敏實集團，應該很多台廠都在等待好機會。」業內人士提醒。
根據日產公告，敏實集團買下位在橫濱的總部，雙方協議日產將出售的總部大樓，再回租20年，而日產將獲得約740億日圓的淨收益。
外界多解讀，此舉也是日產為了靈活資產而不得不下的一步棋，但也顯示，日產與敏實集團間應該有相當程度的信任基礎，日產才會願意託付總部。
