台商買日產總部2／敏實神祕老董秦榮華 從計程車司機到千億富豪

敏實集團董事長秦榮華出身自宜蘭，看重教育的他更接手大華科技大學來培育車界人才。（敏實集團提供）

敏實集團名列全球汽車零組件供應商百強，由於選擇在香港上市，一般大眾對敏實集團的所知就相對有限。其實，敏實集團是由出生宜蘭的董事長秦榮華一手打造，緊密服務汽車客戶全球布局，甚是看重營運團隊的效能與彈性，在台灣也有投資精確與淳安電子，並經營大華科技大學為車界培育人才。一路走來，從計程車司機躍居千億富豪，絕對是台灣企業百強中的低調強者。

雖然敏實集團在香港上市，但秦榮華在台也有布局，敏實集團於2017年入主投資了精確，並協助精確逐步轉型供應電動車所需的電池盒等產品，另一家投資的企業則為淳安電子，同樣也跟著敏實集團的發展腳步，將生產重心轉為汽車電子錄像頭，集團發展目標越趨一致。

除了投資企業， 敏實集團更於2018年入主大華科技大學，並定調要培植為台灣唯一一所，以培養AI人工智慧領域、自駕車人才的技職科技大學。

從秦榮華近年布局來看，發展核心就是圍繞著汽車，從車用零組件起家，也一路布局到教育體系，扎根與回饋的意味濃厚。

身為伐木工人之子，秦榮華不諱言小時候家中非常貧困，求學時期更是以半工半讀的方式完成學業，下課後更曾開計程車來賺取生活費。

由於深知教育的重要，也因此，他曾對媒體透露，入主大華科技大學，也是為了能培育人才、接軌職場實務。

在香港投資圈，也對於敏實集團近在電池盒業務的布局給予好評，紛紛調升投資評等與目標價，反應相當看好敏實集團的轉型方向與未來布局。

