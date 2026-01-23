台商關切台美關稅協議 羅文嘉：海基會將協助台商了解

台美關稅貿易談判底定，海基會秘書長羅文嘉今天(23日)表示，許多台商都希望得到更多相關資訊，了解在台美關稅談判達成共識後，台灣在整個世界產業供應鏈上扮演的角色，以及具有哪些優勢和機會，而政府可以提供哪些協助，海基會會把相關說明列為新年工作重點。

羅文嘉：『(原音)找適當的時間，我們會讓台商的朋友他們關心這個問題，讓他們知道從去年美國川普總統對等關稅提出以來到現在，各國逐漸也都確認台灣的模式，這等於是新的一個時代跟里程碑的開始，那台灣的商人向來是非常靈活而有韌性，所以政府以及海基會在這裡能夠協助大陸台商做的事情，我們會盡快的根據這個結果，在今年新的一年把這當成一個工作重點來做。』

羅文嘉也提到，台商春節聯誼活動暫訂將於2月24日舉行，期待在春節回台的台商一同團圓，政府各部會也將透過海基會的春節聯誼活動，把各種關於台灣在經貿、社會等各方面的最新訊息提供給台商了解。