台商陸配崛起 陳菁徽票數第一

國民黨1月31日舉行中常委選舉，黨主席鄭麗文前往台北市議會投票。（范揚光攝）

國民黨上月31日中常委改選，這是黨主席鄭麗文上任後，首次中常委選舉，共有45名中央委員登記角逐29席。相較於前主席朱立倫時期，可說是爆炸參選。開票結果由立委陳菁徽1351票奪得第一，現任中常委曾文培居次，得到1096票；現任中常委陳俗蓉第三。此次名單有陸配和多名台商入列，是否能讓兩岸關係更加緊密也是觀察重點。國民黨表示，29位新任中常委將於2月4日就職。

國民黨中常委選舉方法特殊，是由黨代表以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名。此次有多名現任常委競選連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博等。除了黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍落馬外，其餘人皆連任成功。

此次當選29名中常委中，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等8人為現任民代，較過往比例高。黨內人士直言是好事，也能讓各地民代聲音更容易傳進黨中央。其中陳菁徽的母親是前立委黃昭順，過往也是多屆中常委，且都是高票當選。

得票第6名的王姿茵，是立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的辦公室祕書，也是除了現任立委外，韓國瑜唯一拍片支持的候選人。在韓的力挺下成功奪下中常委一席。

黨內人士指出，此次名單有一特點，就是大陸台商明顯變多，除現任王伯綸、陳汪全、楊博仁連任外，鄧治平、勤彭蓁、曾新慧也都是台商，其中勤彭蓁是陸配，而鄧治平即便遭到民進黨抹紅，仍以第10名順利當選，未來這些台商是否能成為與大陸關係拉近的催化劑，都是觀察指標。

另外，曾任中常委的前立委李德維，這次在鄭麗文競選黨主席時大力相挺，協助運籌帷幄，回鍋參選中常委也順利當選。李德維表示，這是繼國民黨在鄭麗文當選後，再次展現新的民意，投票的黨代表對於兩岸和平、青年，甚至對於國民黨再起有非常高的期許，參選也非常激烈，希望新一屆的中常會能夠跟黨中央攜手並進，贏下2026、2028。