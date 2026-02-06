台商電子業注意 泰國稅局正加強移轉訂價查稅

資誠提醒，泰國近來成立移轉訂價查核小組，專查外資移轉訂價合理性，追稅期長達10年，台商務必留意。圖為曼谷知名景點鄭王廟。路透社



資誠會計師事務所今（6）日表示，供應鏈重組趨勢下，台商近年積極赴東南亞投資，其中，泰國成為印刷電路板和電子零組件產業的新興據點。不過，泰國近來成立移轉訂價查核小組，專查外資企業與海外關係企業間的交易；且移轉訂價追稅期長達10年，連補帶罰的金額通常驚人，台廠需特別注意。

資誠東南亞及印度業務服務主持會計師鮑敦川表示，泰國不僅成立移轉訂價查核小組，專查外資企業；泰國稅務局今年已啟用自動追蹤系統，年營收達2億泰銖申報門檻，但未提交「關係人交易申報表」或資料異常的企業，將自動立案調查，種種跡象顯示泰國正逐漸加大移轉訂價查核力道。

資誠東南亞及印度業務服務服秘書長張智媛（Woranath Khemasiri）指出，近來，許多台商選擇到泰國設廠，尤其是從事加工出口製造時，多會透過向泰國投資促進委員會（BOI）申報投資計畫，取得鼓勵類產業投資許可及所得稅減免等優惠。進入量產階段後，有幾項泰國稅務實務特別值得留意。

首先，泰國針對各類退稅申請，稅務稽查通常是審查程序的第一步。例如，加工出口型企業在建廠或採購原料時，常累積大量的加值型營業稅（VAT）進項稅額，需要透過VAT出口退稅申請來獲得資金回籠。然而，根據泰國「逢退必查」慣例，一旦提出退稅申請，移轉訂價合理性幾乎必定被檢視。若企業未預先規劃並妥善保管相關文檔或記錄，對自身的稅務遵循情形也掌握不足，啟動退稅流程反而風險更高。

許多台商的大型投資案雖獲得BOI核准的所得稅減免，但隨著交易形式多樣化，難免同時涉及應稅業務（非BOI優惠範圍）與減免稅業務（包含在BOI申請範圍）。當相同或類似交易項目有關係人參與、兼有應稅與減免稅部分，且利潤水平存在差異時，就容易引起「利潤操縱」爭議，導致稅務機關會進一步檢查移轉訂價、損益分配及帳務品質等細節。

張智媛提醒，台商在泰國要充分享有租稅權益及優惠，稅務及移轉訂價遵循的基本工必須更紮實精細。

張智媛表示，根據泰國稅務局的指引，除了移轉訂價報告和相關佐證文件必須以泰文撰寫外，稅局對於「可比樣本（Comparables）」也有特別的篩選機制。

若選定的比較公司有以下情況之一，則會被視為無效樣本，包括：外資持股比例超過50%、關聯交易比例大於20%、連續虧損超過2年、財務數據不可靠或審計師提出保留意見等。因而建議，在分析常規利潤率區間時，須優先選用泰國本地公司作為比較對象。

