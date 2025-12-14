台商2個月連娶4陸妻非花心 揭中國暴力逼婚黑幕

一名台商曾被暴力脅迫接連與4名中國女子結婚。（示意圖，pixabay）

台商阿誠（均化名）多年前到中國打拚，想透過婚介找個伴，沒想到卻掉進一個恐怖陷阱，沒想到他付了2萬人民幣後，護照和台胞證就被沒收，人身自由也跟著沒了。他被婚介用暴力威逼，在短短2個月內，接連被迫與小美、小甜、小青、小英等4位中國女子辦理結婚登記，像演一齣「快閃結婚」戲碼。這些「紙上婚約」透過公證程序，完整地匯入了台灣的官方系統，埋下日後的震撼彈。

黑心婚仲集團如何逼婚？

阿誠多年前在中國經商時，原想透過當地的婚姻仲介尋覓良緣，沒想到繳交了一筆約人民幣2萬元的費用後，護照和台胞證立刻被婚仲集團沒收，接著被暴力脅迫，像趕鴨子上架般，被迫被推上「婚姻生產線」，2個月期間接連跟4名中國女子辦理結婚登記，他曾試圖反抗，表示對相親對象不滿意，結果卻換來一頓毒打，最終只能無奈簽字。

4段逼婚記錄反使真正元配受害

這些在脅迫下完成的結婚程序，都在當地取得了公證書，隨後這些詳盡的「婚記資料」也被公證員協會直接送交到海基會，完整地進入了台灣的官方戶政系統。事發不久後，阿誠在同年又與另一位陸籍女子小瑩結婚，並順利在台灣完成法定登記。兩人婚後相伴多年，共同生活，兩人的孩子如今也已經成年。誰知，當小瑩向移民署申請在台定居時，這段陳年舊案竟被翻出。移民署發函點明阿誠名下仍掛著與前4名女子未解除的婚姻紀錄，形成「紙上重婚」狀態，並警告若不補齊離婚證明，將影響他與小瑩婚姻的效力認定。

廣告 廣告

由於阿誠無法提供與前4位女子已離婚的相關證明文件，他的現任妻子小瑩最終竟被判定驅逐出境，導致這個辛苦經營多年的家庭在一夕之間面臨破碎。這樁多重婚約鬧上法庭，阿誠極力主張所有婚姻都是在被強迫下締結，根本缺乏真實的結婚意願，應該全部作廢。

申請婚姻無效被駁回法官出手幫忙

然而，法官審理後認為，儘管阿誠聲稱受到婚仲暴力恐嚇，但因證人未親眼目擊事發過程，且第一位妻子小美也無法到庭說明，證據不足以證明兩人「沒有結為夫妻的本意」，因此駁回了阿誠主張與小美婚姻無效的請求。不過，針對離婚的部分，法官則有不同看法，於阿誠與小美長達20年來互不聯繫、沒有同居，無實質婚姻生活，顯示雙方早已無心維繫這段關係，婚姻實質上已「徒具虛名」，構成《民法》上的「重大事由」，因此裁定准許阿誠與小美離婚。後續與小玲、小芬、小如三人的婚姻效力，法院則認定，既然第一段婚姻被視為有效，那麼之後的三段關係自然構成「重婚」，依法宣告這三段婚姻「從一開始就無效」。

更多鏡週刊報導

公公葬禮 媳婦驚見「陌生兒媳」守靈！查出丈夫偷吃小三16年

64歲吊車大王擁4妻14子女 沒犯重婚罪？親揭1關鍵「全部合法」

我全都要！中國男劈腿還連辦2場婚禮 下場連工作也沒了