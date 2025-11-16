台商4年前遭綁票勒贖！前泰國特警豪華飯店遭逮喊冤 40萬交保：政黨抹黑

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

泰國在2021年發生一起「台商綁架勒贖案」案件，不料案發4年後竟有關鍵突破。泰警據證人和受害者證詞調查，於本月13日下午，在曼谷一間豪華飯店逮捕涉嫌綁架的66歲前特警帕育拉（Santhana Prayoonrat）；不過僅逮捕1日，他便繳納40萬泰銖（約新台幣37萬元）保釋金後獲釋，不過仍需配戴電子手環。帕育拉喊冤，怒控遭到政府官員與泰國皇家警察（ RTP）的背叛，是某個政黨故意想抹黑他，揚言提告追究他們的責任。

泰國在2021年發生一起「台商綁架勒贖案」案件，在案發4年後，泰警據證人和受害者證詞調查，在曼谷一間豪華飯店逮捕涉嫌綁架的前特警帕育拉。（圖／翻攝自Thai PBS World X）

回顧此案，一名文姓台商於2021年3月遭綁架，要求贖款9,300萬泰銖（約新台幣8,947萬元），據警方調查，前特警帕育拉恐涉案其中，同時另有7名嫌疑人遭通緝，其中4人在本月14日已落網；泰國警方表示，將持續偵辦此案，追查涉案人員。

據泰國公共電視台（Thai PBS）和民族報（TheNation）等泰媒報導，曼谷警局13日持法院簽發的逮捕令，在曼谷市中心一間豪華飯店逮捕涉案的前特警帕育拉；據悉，帕育拉被逮捕當時正在開會，突看到大批警力，感到驚訝。

帕育拉遭捕後，宣稱自己是因接露高階警官與政客有與網路賭博活動有牽連後，遭到報復；他表示自己根本沒綁人，僅與該台商曾有生意往來，不過懷疑遭對方詐騙，要求對方歸還欠款。他不滿表示，「不明白為何警方派大批警力逮捕我，自己從未試圖逃跑」。

帕育拉在被捕隔日，繳交40萬泰銖（約新台幣37萬元）的保釋金後成功獲釋，不過仍需配戴電子監控手環，出境需或法院許可，並定期向警方報到。帕育拉指稱，不會追究基層警察責任，但會追究「上面的人」，揚言提告。

