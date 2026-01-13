台啤推應援罐 陳傑憲數位隊長卡一罐就抽機票

為世界棒球經典賽（WBC）加油，台啤推四款陳傑憲限量應援罐。

▲為世界棒球經典賽（WBC）加油，台啤推四款陳傑憲限量應援罐。

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，台灣啤酒率先啟動「成就經典」應援特別企劃，推出四款陳傑憲打球英姿的限量台啤應援罐，更首創「數位卡包」集卡活動。只要購買一罐台啤即可獲得一次抽卡機會，除了要讓球迷收集陳傑憲的各種經典瞬間，更可以週週抽東京雙人來回機票，把贏球的執念化為飛到東京的希望！

台啤特別推出四款「成就經典」限量應援包裝。罐身展現「台灣隊長」陳傑憲在場上揮棒瞬間的力道與專注。這四款應援罐不僅是啤酒，更像是觀賽時手中的幸運符，在每一個進攻或防守的緊張時刻，與全台球迷一起屏息守護。首波金牌台灣啤酒應援罐即日起於全台通路陸續上架，球迷絕對要成套收藏。

廣告 廣告

除了罐身視覺，凡購買台灣啤酒罐裝系列產品，登錄發票即可參加「成就經典台灣隊長卡」數位卡包抽獎。只要消費一罐就可以開卡包試手氣，獲得隨機一款陳傑憲經典卡，本次台灣隊長卡卡面設計不僅精緻，更收錄了陳傑憲多款表情與帥氣姿勢，並搭配「100%阻殺雷射肩」、「外野守護神」等富含巧思的隊長技能，讓開卡過程充滿樂趣與驚喜。集滿不同張數，還可以解鎖抽獎門檻。成就大獎：東京雙人來回機票（共10組）、質感收藏：陳傑憲親筆簽名全套14張限量實體卡組（共15組）；應援周邊：應援法批、品牌專屬服飾及金牌幸運小物等（共600組）。

棒球是台灣人的共同語言，而台啤則是台灣人慶功、抒壓、社交時不可或缺的良伴。台啤透過『成就經典』的應援企劃，提供台灣人專屬的應援儀式感。不論是在熱炒店還是電視機前，只要打開台啤，你就是中華隊最強的後盾。喝金牌拿金牌，讓我們一起為台灣加油！

台灣啤酒自1919年誕生以來，陪伴台灣走過無數榮耀時刻。身為國營品牌，我們始終堅持新鮮、高品質的在地釀造，並長期支持台灣體育賽事與本土文化，致力於成為最了解台灣人的啤酒品牌。

（酒後找代駕，平安送到家）