台啤永豐雲豹奪6連勝平隊史 克羅馬達例行賽1500分里程碑
台啤永豐雲豹今(16)日於客場交手台北台新戰神，靠著優異的團隊戰力發揮，全隊共11人有得分紀錄，以及克羅馬挹注全隊最高29分，並完成個人在台例行賽1500分里程碑，終場雲豹就以112比102獲勝，奪下平隊史最佳的六連勝紀錄。
雲豹此戰開局進攻多點開花，首節就多達9人得分開張，「小高」高錦瑋也完成個人生涯第100次抄截紀錄，幫助團隊首節打完以33比17取得雙位數優勢，後續戰神雖多次展開反撲，團隊仍靠著優異的籃板鞏固與防守策略，一路維持領先直到比賽結束，最後就以10分差帶走勝利。
球團表示，「最強奶爸」克羅馬自2023年加盟雲豹後就扛起球隊進攻要角，前兩季共出賽場例行賽就累積1387分，賽前生涯得分累積達1481分，此戰第三節剛進行近4分鐘，他就靠著招牌中距離跳投拿下生涯例行賽第1500分，且全場共攻下29分、9籃板以及9次助攻。
拿下平隊史最佳的六連勝，總教練羅德爾認為籃板是此役取勝的關鍵，加上團隊在攻守兩端都展現很棒的能量，他表示，「昨天我有看戰神的比賽，賽前就認為今天會是一場很難打的戰役，很開心球隊合作無間守住勝利，開季六連勝是很棒的賽季開局，下週要回主場迎接三場比賽，期盼透過密集賽事的考驗，來找出團隊目前需要調整的地方。」
攻下賽季新高14分的「超吉隊長」王皓吉，賽後他將好表現歸功於隊友的信任，因為自己前幾場手感不好，但隊友與教練仍不斷鼓勵自己要勇於出手，接下來要迎接主場三連戰，對自己與團隊都是一次很棒的挑戰；同樣拿下14分的林信寬，他表示上次球隊拿下六連勝是新秀賽季時期，接下來有望挑戰隊史新高，下週目標就是全力延續連勝的氣勢。
台啤永豐雲豹取得開季六連勝佳績，球團為感謝球迷支持，官方商城推出全新「TYC水洗帽｜綠」24 小時限時優惠，以600元優惠價開放搶購，購買資訊請見雲豹官方網路商城。此外，11月19日台啤永豐雲豹將攜手「河馬水產」舉辦「豹吃海鮮」主題日，將推出眾多海味應援活動與好康優惠，主場賽事門票持續熱賣中，更多主場活動與行銷資訊，敬請鎖定台啤永豐雲豹官方社群。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
NBA／稱2026新秀天賦不下佛雷格 NBA高管：某些隊已瘋狂擺爛
獨行俠隊近期傳出可能進行陣容異動，將以選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）作為核心展開重建之路，而他至今繳出平均15.1分、6.8籃板、3.3助攻的表現也沒有辜負外界期待，不過就有NBA高...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
NBA/詹皇被下放 布朗尼本季首先發0分照樣大勝 里夫斯：太酷了
洛杉磯湖人今（16）日作客對戰密爾瓦基公鹿。因為背靠背第2戰，加上多名主力同時缺席，包括「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、八村壘等人，主帥瑞迪克臨時將布朗尼（Bronny James）拉上先發，讓他迎來本季首度、也是生涯第2次先發機會。中天新聞網 ・ 20 小時前
NBA》裁判莫名不給湖人新秀紀念球 「字母哥」霸氣舉動暖爆眾人
洛杉磯湖人今天(16日)作客密爾瓦基公鹿，賽後卻發生一段小插曲。湖人新秀Adou Thiero在本場緯來體育台 ・ 20 小時前
NBA》林書豪前火箭隊友出事了！貝弗利襲擊家人被逮捕
根據美國八卦媒體《TMZ》15日爆料，曾跟林書豪當過火箭隊友，且在2014年夏天來過台灣訪問的「瘋狗貝」貝弗利，因為襲擊家庭成員與阻礙家庭成員呼吸，被德州里奇蒙的福遍郡警局指控三級重罪遭到逮捕，目前他已經繳納4萬美元保釋金，預計美國時間15日稍晚將被釋放。中時新聞網 ・ 2 天前
NBA》東契奇飆41分比下字母哥 湖人打爆公鹿收2連勝
湖人今天作客公鹿，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）狂飆41分力壓「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32分，率隊以119：95收下2連勝。湖人今天作客公鹿，陣容做了調整，八村壘、史馬特（Marcus Smart）都因傷病問題缺陣，詹姆斯的兒子布朗尼（Bro自由時報 ・ 23 小時前
NBA／柯爾秀『禪師哲學』精妙譬喻 柯瑞變身『主唱』兩戰轟95分
37歲的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天面對馬刺再度發威狂轟49分，帶領球隊以1分之差逆轉驚險勝出。據統計，柯瑞成為喬丹（Michael Jordan）之後首位在37歲以上猶能連兩...聯合新聞網（運動） ・ 17 小時前
NBA》Stephen Curry 本季最高49分包括逆轉2罰 勇士險勝馬刺1分
Stephen Curry 砍進個人本季最高的49分，包括最後6.4秒的逆轉兩罰，帶領金州勇士以10緯來體育台 ・ 1 天前
NBA／湖人幫新秀要首秀紀念球遭拒絕 「字母哥」超暖出面交給東契奇
湖人隊16日作客公鹿，新秀帝埃羅（Adou Thiero）迎來生涯首秀，貢獻4分表現，湖人以119：95收下勝利，賽後湖人學長們想要拿走比賽用球給帝埃羅作紀念，然而裁判死守球拒絕，最終是公鹿主將「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）出面拿球交給東契奇（Luka Doncic），才化解這個小插曲。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
NBA》LeBron傷情有進展 離歷史紀錄更近一步
洛杉磯湖人球星LeBron James本季因為坐骨神經痛的問題，至今尚未正式出賽，遲遲尚未正式寫下在NBA出賽23個球季的歷史紀錄，不過有報導指出，他離歸隊時間又更近了一點。TSNA ・ 3 小時前
NBA》鵜鶘開季2勝10敗炒主帥Green 本季下課第1人
紐奧良鵜鶘在開季2勝10敗後，周六宣布解雇總教練Willie Green，讓他成為30隊中本季首位下課主帥，但該隊籃球營運執行副總裁、名人堂傳奇Joe Dumars表示戰績不是主因。TSNA ・ 1 天前
NBA》溜馬又有傷情！側翼球員Aaron Nesmith左膝受傷 至少缺席一個月
印地安那溜馬總教練Rick Carlisle表示，Aaron Nesmith將因左膝傷勢至少缺席一個緯來體育台 ・ 1 天前
NBA/東契奇作客轟41分！力壓字母哥 湖人收2連勝
湖人今(16)日客場挑戰公鹿，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）表現出色，全場狂轟41分、9籃板及6助攻，成功壓制「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32分10籃板，帶領湖人以119:95大勝公鹿，收下2連勝。中天新聞網 ・ 20 小時前
NBA運彩分析》11/17 拓荒者快節奏火力壓境 獨行俠主場難止血？
本場是拓荒者5連客的收官戰，同時也是獨行俠4連主場的最後一戰。拓荒者目前6勝6負、進攻火力聯盟前段；獨行俠3勝10負，近期7戰吞6敗，而且11月在主場還沒贏過球，本場由CSDA中華民國運動彩券發展協會的運彩ABC為你解析投注方向。Yahoo運動運彩通 ・ 18 小時前
NBA》Nikola Jokic本季第7次大三元 金塊力克灰狼拿下7連勝
Nikola Jokic 本季第7次大三元，丹佛金塊以123比112力克明尼蘇達灰狼，拿下7連勝，灰緯來體育台 ・ 22 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前