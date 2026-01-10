台啤永豐雲豹換新主場首戰告捷 總教練、球員曝與桃園巨蛋關鍵差異

台啤永豐雲豹昨日移師中壢國民運動中心進行主場賽事，迎戰來訪的新北國王。圖：球團提供

台啤永豐雲豹昨(9)日移師中壢國民運動中心進行主場賽事，迎戰來訪的新北國王，雲豹靠著克羅馬攻下全場最高24分，以及團隊命中率達53％的高進攻效益，在滿場2000名球迷的見證下，雲豹以110比87大勝新北國王奪2連勝，而隊長「大吉」王皓吉也在此戰攻下個人職業生涯第1500分。

雲豹隊長「大吉」王皓吉也在此戰攻下個人職業生涯第1500分。圖：球團提供

雲豹此戰一開賽2分鐘就打出10比0開局，儘管第2節一度被國王反超，但在克羅馬、迪亞洛與麥卡洛接連開火幫助下，上半場打完依舊保持9分領先。下半場開始後，高錦瑋與克羅馬火力再度發揮，單節各攻下10分拉開比數，也讓球隊一路領先到比賽終場。

廣告 廣告

總教練羅德爾表示，全隊在這場比賽打得很認真也很團結，表現非常傑出，在全場48分鐘內也打得很強勢，他說，「我們很享受今天的比賽，儘管這是一個全新的主場，也比之前的場地比較小，卻能輕易感到球迷給我們的能量，我很期待這個新的主場打下一場比賽。」

高錦瑋此戰攻下全場本土最高分17分，他表示，這場比賽勝利是靠著大家努力防守而得來的成果，像是Michael(曹薰襄)與博元都很賣力的防守，所以是場團隊的勝利，他說，「至於我自己的部分，我就是有機會就出手，打得比較簡單一點，讓球隊能夠流動起來，在這個球場打球就像教練講的，雖然很小，球迷的支持聲音我都有聽到，我能感受到很強的能量。」

前陣子受傷的林信寬，今天重回賽場上，他認為自己這禮拜才回歸練球，所以還在抓場上的感覺，只是這個主場地真的跟桃園巨蛋不同，巨蛋真的很大又有回音，在這邊則是觀眾跟每個人的聲音很快就可以傳到我的耳邊，我很喜歡這樣的感覺。

王皓吉自2013年起加入SBL台灣啤酒隊展開職業生涯，直到2024-25賽季加入台啤雲豹，前12個球季共出賽285場例行賽共累積1418分，25-26球季接下雲豹隊長角色，在今天賽前得分累積已達1498分，比賽開打後首節進行不到2分鐘時，他接獲莊博元助攻，成功投進底線中距離跳投，完成下生涯例行賽第1500分，此戰全場攻下8分。

王皓吉表示，能完成自己的生涯得分里程碑，要歸功於整個團隊，謝謝教練、隊友、家人與孩子們的支持跟陪伴，尤其今年扛下隊長這個領頭羊角色，希望能幫助球隊拿到最好的成績。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

提前2個月達標！桃園埔頂計畫區污水接管破5千戶 守護大漢溪水質

中壢南園二路直通中豐北路！強化周邊生活圈連結 新闢工程進度曝光