台啤永豐雲豹氣勢如虹奪5連勝 張善政盼球隊將榮耀帶回桃園

桃園市長張善政昨日出席「2025-26 年TPBL聯盟例行賽」桃園台啤永豐雲豹主場開幕周。張圖：市府提供

桃園市長張善政昨（9）日下午前往桃園區，出席「2025-26 年TPBL聯盟例行賽」桃園台啤永豐雲豹主場開幕周。張善政表示，永豐雲豹本季開賽以來氣勢如虹、連戰皆捷，展現堅強實力與團隊凝聚力，目標就是要拚下總冠軍，將榮耀帶回桃園。市府將持續推動運動產業發展與基層籃球培育，打造全民運動城市。

桃園市長張善政表示，市府將持續推動運動產業發展與基層籃球培育，打造全民運動城市。圖：市府提供體育局表示，市府與政風處攜手桃園台啤永豐雲豹共同推動「廉潔運動文化」，以實際行動將誠信與公平的核心價值融入體育賽事，宣導「Fair Play, Clean Game」理念，期盼每場比賽都能成為展現榮譽、團結與感動的舞台。活動現場除精彩賽事外，工務局、教育局及警察局等政風單位亦同步辦理廉政宣導，透過趣味遊戲與有獎徵答，讓球迷在觀賽之餘體驗桃園運動城市的多元活力，感受誠信、公平的清廉風氣。

體育局指出，職業籃球運動近年蓬勃發展，桃園目前擁有兩支職籃冠軍隊伍，其中「桃園台啤永豐雲豹」長期以桃園市立體育館為主場。市府除持續提供行政資源協助球隊經營外，亦啟動體育館整體與周邊環境改善工程，針對地坪、空調系統、室內裝修與戶外景觀進行優化，預計於115年5月完工，提供球迷更佳觀賽體驗。雲豹隊本季以「豹青頑張」為年度口號，展現青年軍的拚勁與活力；「電豹女」啦啦隊及「韓援三本柱」也以全新陣容同步登場，讓球迷朋友感受更豐富的主場魅力。「豹達桃園」里民入場優惠也持續實施，邀請市民踴躍進場應援，為雲豹加油集氣。

台啤永豐雲豹今日迎戰中信特攻，儘管前3節都處於落後，但第4節開賽後，麥卡洛26秒內連得4分先將比數追平，再靠著曹薰襄投進3分球衝高氣勢，終場以85比78上演大逆轉戲碼勇奪5連勝。

雲豹總教練羅德爾表示，連2天比賽對他們來說是很大的挑戰，這場一開賽看得出來大家都很努力，但命中率的確下滑，他們還是打了48分鐘的好球，希望能一直持續下去，他說，「通常我不會在賽後記者會上特別點名一名球員，但今天麥卡洛的確給了我們很大的能量，球隊到現在只有打5場，這也是我們遇到的第一次挑戰，之後會回去做檢討與調整。」

