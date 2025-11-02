台啤永豐雲豹火力全開擊退海神 米勒飆28分開季豪取三連勝

米勒（Malcolm Miller）全場16投12中、砍下28分11籃板。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

桃園台啤永豐雲豹今（2）日作客高雄，以強勢火力與穩健防守壓制主場的高雄全家海神，終場以100比78奪勝，開季3連勝。米勒（Malcolm Miller）全場16投12中、砍下28分11籃板，新洋將迪亞洛（Cheick Diallo）首度登錄便拿下21分，高錦瑋也貢獻14分、8助攻，全隊攻守俱佳。

雲豹開賽氣勢如虹，首節就有7名球員得分，建立19分領先，半場僅讓海神拿下29分。下半場團隊仍維持專注度，一度擴大至30分差距，完全主導比賽節奏。

主帥羅德爾（Henrik Rödl）賽後表示：「這是一場很棒的團隊勝利，開季前3場雖然都是客場出賽，但大家都把握機會贏得比賽，接下來就是回到自家主場，期盼球員身體健康，然後保持專注度，我對接下來的賽季充滿期待！」

米勒強調團隊防守與能量是勝利關鍵：「比賽一開始我們所展現的能量跟氣氛做得很好，用積極的身體接觸不讓對手在想要的地方接球，若全隊持續保持這樣的積極度，我們將有機會拿下更多勝利。」

高錦瑋則說：「大家防守很到位，我利用擋拆幫隊友創造機會，也提醒球迷主場開幕戰快到了，希望一起到桃園巨蛋為球隊加油。」

雲豹除了米勒、迪亞洛、高錦瑋外，麥卡洛（Chris McCullough）攻下14分、10籃板，林信寬貢獻13分。

反觀海神吞下四連敗，攻防兩端狀況不佳，上半場失誤12次、外線13投僅2中，半場就落後21分。

凱帝拿下27分13籃板、胡瓏貿10分7籃板，整體命中率低迷。總教練費雪表示，大家開賽並未做好準備，包括不少球讓對手輕鬆快攻得分，即便二、三節進攻有些回溫，但不足以逆轉戰局，且並未展現應有態度，待大家恢復健康，看影片修正面對接下來的客場之旅。



