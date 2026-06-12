台啤特釀黃金翻橙式IPA 質感上市

台啤特釀「黃金翻橙式IPA」上市。

▲台啤特釀「黃金翻橙式IPA」上市。

搶攻炎夏消暑商機，啤酒愛好者每年最期待的台啤特釀新品上市了！台灣啤酒正式推出全新「台啤特釀 黃金翻橙式IPA啤酒」，本次新品主打豐富的柑橘與熱帶水果香氣，並首創「上下顛倒罐身設計」，消費者只要進行充滿儀式感的「翻轉」動作，輕晃後打開飲用，就能享受果香與啤酒花香完美融合的雲霧酒體。台啤表示期望透過這款新品，陪伴消費者翻轉日常壓力情境，一開罐就能迎來愉悅好心情。



「黃金翻橙式IPA」完美展現了小麥啤酒特有的濁配海鮮、輕食沙拉或泰式料理，提升用餐的清爽感。「黃金翻橙式IPA」完美展現了小麥啤酒特有的濁感酒體與精釀工藝。酒體以輕盈的比利時小麥為基底，融合比利時酵母帶來的果香與淡淡辛香。原料精心選用Comet、Citra與El Dorado三款富含柑橘及熱帶水果香氣的美系啤酒花，更精心加入柳橙汁與台灣在地椪柑汁，創造出果香層次更加豐富的IPA風味。其帶有的柑橘辛香調，也非常適合搭配海鮮、輕食沙拉或泰式料理，提升用餐的清爽感。

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小麥啤酒特有的「雲霧酒體」是這款新品的靈魂。為了讓消費者能品嚐到最完美的風味，台啤特釀在包裝上充滿巧思，採用了吸睛的上下顛倒罐身設計，並將特釀LOGO改為上下箭頭的迴旋視覺，透過包裝設計「翻轉後開罐」的步驟引導，消費者只需將罐身輕輕翻轉搖晃，就能讓風味層次均勻融合，每一口都能感受到激盪出的柑橘與啤酒花絕妙層次。即日起在7-ELEVEn便利商店通路搶先上市。

（警語：駕酒後找代駕，平安送到家）