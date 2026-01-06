台啤翻玩話題風味再出招 「極FINITY香菜琴調酒」上市

極FINITY香菜琴調酒展現更豐富台式飲食體驗。

「極FINITY」8.8%系列自2025年5月上市以來迅速累積話題熱度，以在地水果入酒的鮮明特色，結合 8.8% 高酒精濃度帶來的強烈酒感，成功吸引市場目光，不僅深受國內消費者喜愛，也成為外國觀光客來台必喝的調酒選擇之一。隨著2026年到來，台灣菸酒再度展現品牌創新能量，翻玩當前最夯的「香菜系」風味，推出全新話題新品「極FINITY 7%香菜琴調酒」。身為台灣酒廠龍頭，台啤持續從在地飲食文化汲取靈感，將具高度辨識度的香菜元素融入調酒創作，再次展現「最在地，也最會玩」的品牌實力。

台啤表示，「極FINITY 7%香菜琴調酒」採無加糖配方（不含糖與代糖），以琴酒為基底，搭配細緻氣泡調製，香菜香氣清新而不嗆口，入口先是淡雅草本香，隨後帶出琴酒俐落酒感與清爽氣泡，風味平衡且順口耐飲。7% 酒精濃度設定，單喝即可感受酒感張力；同時也適合作為居家調酒的基底，輕鬆延伸多元飲用情境。

作為最具代表性的在地酒廠，台啤此次推出的「香菜琴調酒」亦被視為台灣味的全新詮釋，包裝設計延續「極FINITY」系列日系清新、簡約俐落的視覺風格，一入眼便傳達濃郁香菜印象。清爽酒體與香菜清香，特別適合佐以各式台灣小吃，無論是蚵仔麵線、臭豆腐、鹹酥雞或豬血糕等，都能相互襯托，展現更豐富的台式飲食體驗。

台啤指出，未來將持續探索更多風味可能，回應市場趨勢，為消費者帶來兼具創意與品質的調酒新選擇。全新上市的「極FINITY 7%香菜琴調酒」 即日起在7-ELEVEn領先販售，每罐 330ml，建議售價79元。一同體驗香菜調酒，重新定義台灣小吃新台潮。（禁止酒駕 酒後找代駕，平安）