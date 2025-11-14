台四面環海防共軍侵犯 日媒關注MIT海上無人艇技術

日本政府再度強調台海和平攸關日本安全（圖／達志影像美聯社）

面對北京武力犯台的野心，台灣提高國防軍費，強化防衛能力，日本媒體NHK以7分半鐘的篇幅，專題報導民間防衛企業跟政府一起拚，量產海上無人艇，並且打造「去中化」的供應鏈，8成零件都是台灣MIT。今(14)天，日本政府再度強調，台海和平攸關日本安全保障。

日本首相高市早苗談論「台灣有事」可能構成「日本有事」的言論引發北京不滿，但日本政府立場堅定。日本內閣官房長官木原稔14日表示，台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障重要，對國際社會的穩定也十分關鍵，期望台灣問題能以和平方式解決。

NHK駐台記者以7分半鐘的篇幅，專題報導台灣強化防衛的努力，從9月的國防展中，聚焦台灣本土的海上無人艇科技。NHK指出「對四面環海的台灣而言，無人水上航行器被視為可能改變戰爭格局的革新武器。」當中提到，台船公司已為海軍、海巡署製造大型艦艇和無人船，目前正在開發全長8.6公尺的「奮進魔鬼魚」無人艇，最快時速可達65公里，能搭載大量爆裂物撞擊敵方艦艇。

台船公司董事長陳政宏向NHK展示了指揮戰情室，該設施可同時遙控多艘無人艇監視廣大海域。他表示，軍事預算增加對國防相關產業有利，公司對此充滿信心。NHK指出，台灣海軍計畫明年投入180億台幣，首次採購1300艘以上的無人艇，為國防產業創造重大機會。

在台中，另一種全長2公尺、最快時速同樣達65公里的無人艇也在開發中。這種無人艇平時可運送物資、進行偵查，戰時可自爆攻擊，且內建AI攝影機能全自動追蹤目標。製造商原本生產無人航空器，現在與台北海洋科大合作研究水上無人艇，縮短研發時間。

台北海洋科大林威志主任談到，船身設計需要流體力學和材料學專業知識，這些正是台灣缺乏的人才。他認為學術界與業界能量結合可產生一加一大於二的效果。NHK台北支局長松田智樂表示，台灣無人艇製造商不僅考慮戰時使用，也將海外出口納入考量，與美國、日本等民主國家的合作將成為抑制中國的關鍵。

國際社會關注台灣如何抵禦一道海峽之隔的中國威脅，台灣政府提高軍費，不僅向美國購買武器，在和平備戰的同時，發展本土防衛產業，使國防與經濟相互支撐。

