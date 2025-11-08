台塑三子第三季由虧轉盈 吳嘉昭：電子材料撐淡季看好明年貢獻

台塑四大公司2025上半年營運通通呈現虧損，修正產品、分散市場、以及AI應用潮下，南亞、台化、台塑化第三季已轉虧為盈。圖／陳宏銘攝

中國石化產能過剩外溢，讓全球石化產業行情價格與利差雙雙下滑，自然台塑集團也成受到巨大壓力。今年市場又同時遭遇美國關稅、中美貿易衝突、台幣升值等不確定因素，使得台塑四大公司上半年因此全數陷入虧損。所幸在持續推進差異化產品、改善成本結構、分散市場布局，加上AI應用熱潮拉動需求下，南亞、台化、台塑化三家公司，第三季已成功轉虧為盈。

台塑集團總裁吳嘉昭在今（8）日台塑運動會上表示，近年第四季是不太確定的，主要是因為第四季屬於淡季，而整個集團不能看營收、而是要看獲利，營收增獲利不一定會增。進入2025年，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）於前三季全面陷入虧損，唯獨台塑化（6505）仍維持正向獲利，且利益率由1.0%微幅升至1.2%。台塑及台化的獲利惡化最為明顯，台塑前三季虧損擴大至72億9300百萬元，台化則由小幅獲利轉為57億8600百萬元虧損。

台塑四大公司正加速「產品組合」重整，目標是提高高附加價值產品占比，例如特用化學品、低碳材料等；同時從節能、原料優化兩端下手，直接把製造成本往下壓。市場面則同步擴散投資重心，積極開拓東南亞與印度，以降低對單一區域需求的依賴，分散中美貿易摩擦帶來的波動風險。

而全球 AI、雲端資料中心、電動車等新興領域正快速起量，也讓高端電子級化工材料、先進PCB用銅箔基板塑件、特殊樹脂等需求明顯增長。這股處在企業轉型方向的新需求，已經開始在財報上顯現，南亞、台化、塑化第三季率先轉虧為盈，就是這一波新產品結構帶來的直接效果。

儘管吳嘉昭認為，雖然第四季淡季營運能否轉盈仍不確定，但我們在電子材料方面已經發揮功能，對整個企業也有很大的貢獻，明年應該會更好。



