台塑三寶再賣南亞科 分析師籲應有懼高症

[NOWnews今日新聞] 記憶體大熱門，南亞科因DRAM缺貨，股價近期攀升。大股東台塑三寶台塑、台化、台塑化昨（11）日宣布完成第二輪處分，各賣出1.8萬張南亞科，並且將啟動第三輪賣股，預計分別再賣1萬8972張。分析師指出，現在記憶體類股熱門，下車賣股合理，但投資人應該「懼高症」，宜出不宜進。

台塑、台化、台塑化日前進行兩輪處分，分別處分南亞科股票各2.5萬張，以及1.8萬張。昨日宣告第三輪處分，從11月12日至明年1月30日預計交易1萬8972張南亞科股票，若順利處分，三公司對南亞科持股將降至8.8053%。

南亞科近期漲勢強勁，但今股價下跌0.91%，收163元。台塑則是漲3.63%、收41.35；台化漲5.54%、收32.4元；台塑化漲5.33%、收55.3元。另，台塑四寶之一的南亞則是亮燈漲停、收49.8元。

啟發投顧分析師郭憲政表示，台塑、台化、台塑化是南亞科原始股東，持有成本極低，賣股對公司獲利進補極大，至少對三寶的每股盈餘（EPS）有0.4至0.5元挹注。而南亞是台塑控股中心，跨足南電、南亞科，是集團多角化經營核心，因此今日表現強勁，收盤仍有7萬多張買單高掛。

郭憲政指出，台塑三寶再度賣股合理，股價顯示南亞科已達到相對高點，今日股價下跌1.5元，投資人應該要留意短線漲多後，是否已到「強弩之末」。南亞科作為記憶體領頭羊，提醒投資人面對記憶體族群且戰且走，並應有懼高症，特別留意當日K棒的黑K帶量出貨跡象，宜出不宜進。

