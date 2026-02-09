台塑三寶聯貸1000億 銀行團導入ESG永續連結機制

台塑企業旗下台塑、南亞、台化公司，合計高達1000億元聯貸案，今（9）日完成簽約，是台塑企業10年來最大規模聯貸案。

其中，台塑320億元聯貸案由第一銀行及玉山銀行共同統籌主辦。同時，第一銀行共同主辦南亞360億元及台化320億元聯貸案，玉山銀行則共同主辦台化聯貸案；國泰世華銀行擔任南亞聯貸案額度管理銀行。

一銀表示，本次聯貸資金用途主要為充實營運週轉資金暨償還既有負債，同時連結ESG永續績效指標及財務指標相關授信條件，聯貸銀行將檢視各項永續績效指標及財務承諾數值，掌握公司營運狀況，鼓勵企業善盡社會責任，接軌國際永續發展趨勢。

國泰世華銀指出，南亞聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有負債，以前瞻研發配置，支持南亞在電子材料、新世代工程塑膠及玻纖複合材料等高技術門檻領域的投資布局。

且該聯貸案特別導入ESG永續連結機制，依企業營運特性與永續推動進程訂定KPI（關鍵績效指標）及SPT（永續表現目標），涵蓋塑化產業高度關注之溫室氣體排放密集度，以及硫氧化物排放量等核心項目。

在來年檢視企業永續表現時，如有達到所設定之SPT，南亞將適用依合約訂定之較低利率，以此機制鼓勵企業持續強化永續作為與深化永續治理，盼能攜手南亞共同為加速減碳、防制污染與製程優化貢獻心力，推動生產線朝低碳化與高值化升級，持續邁向2050年碳中和目標。

南亞近年積極加速在科技材料領域的布局，專注推動高附加價值電子材料發展，包括銅箔基板、樹脂、玻纖布（紗）及銅箔等高功能材料；同時，結合集團內南電、南亞科等關鍵資源，強化其於AI、高階運算、5G與電動車等相關應用材料的技術升級。

在工程塑膠領域，南亞持續透過高性能材料的研發推動產品組合升級，使化工產品自工業級邁向半導體與特殊化學品等更高階的應用市場，並於電動車與車用電子領域導入高耐熱環氧樹脂與工程塑膠材料，以擴大其在高階應用市場的布局。

