台塑企業內湖打造綠色總部 獲LEED綠建築白金認證

（中央社記者曾仁凱台北23日電）台塑企業積極投入環境永續，打造綠色總部，今天宣布，內湖大樓最新獲得LEED綠建築最高榮譽白金級認證。

台塑企業安衛環中心資深副總經理黃溢銓介紹，LEED是全球最具權威性的綠建築評估系統，此次台塑企業內湖大樓憑藉在永續設計、能源效率與環境管理等方面的表現，獲得LEEDv4.1既有建築營運維護的白金級認證，為台灣綠色企業總部樹立新標竿。

黃溢銓表示，這也代表台塑企業對於環境永續的堅定承諾，台塑企業不僅在建築硬體上實踐永續，更在日常營運中積極推動減碳，已有118個單位響應環境部綠色辦公活動。

黃溢銓指出，台塑集團為台灣首家補助員工購買電動機車的大型企業，並每日提供35車次的上下班接駁車，以及優先以視訊會議方式開會，降低員工通勤排碳。台塑企業也全面落實無紙化，已開發4933套的電子表單取代紙本，展現數位轉型成果。

台塑企業介紹，內湖大樓自規畫初期便深度導入節能環保概念。在能源管理上，採用變頻空調與HRV全熱交換系統，透過換氣技術回收廢冷，大幅降低占總耗電量69.3%的空調負荷。

為從源頭隔熱，全棟窗戶貼附南亞公司開發的隔熱紙，節電效率可達15.2%。此外，部分會議室更裝設台塑生產的染敏電池電動窗簾，利用太陽能發電驅動，實踐能源自給。

在智慧管理方面，電梯採用「智慧分配搭乘控制系統」，依人數與樓層最佳化運行；地下停車場通風系統亦搭載一氧化碳感測器，僅在尖峰時段或一氧化碳偵測值超標時啟動，兼顧空氣品質與節能。

另方面，台塑企業內湖總部各棟皆設有300噸雨水回收池，供應景觀噴泉與植栽澆灌並兼具滯洪功能。頂樓均設有綠屋頂，周邊植栽豐富多樣，有助於減緩都市熱島效應。全棟亦採用節水標章用水器具，落實高效用水。（編輯：楊凱翔）1150123