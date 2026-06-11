台塑企業善盡企業社會責任，三節關懷不停歇，端午慰問一千三百六十四戶低收入戶家庭。(記者劉春生攝)

▲台塑企業善盡企業社會責任，三節關懷不停歇，端午慰問一千三百六十四戶低收入戶家庭。(記者劉春生攝)

台塑企業深耕雲彰地區多年，始終秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，希望將企業經營成果回饋地方鄉親。每逢端午節、中秋節及春節三大重要節慶，台塑企業透過發放每戶三千元關懷禮金，希望減輕低收入戶家庭的生活負擔，也讓他們感受到社會的溫暖與關懷。今年端午節，關懷雲林縣麥寮鄉、臺西鄉、四湖鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉，以及彰化縣大城鄉等地區共一千三百六十四戶低收入戶家庭，希望在佳節來臨之際，為弱勢家庭送上一份實質支持與祝福。

廣告 廣告

這項關懷活動最重要的價值，不只是發放禮金，更在於「把關懷送到家」。多年來，台塑企業持續與社團法人雲林縣紅十字會攜手合作，由雲林紅十字會與台塑企業志工共同深入社區、走進家戶，親自關懷低收入戶家庭的生活狀況。透過面對面的互動，更直接了解弱勢家庭實際面臨的困難與需求。紅十字會長期深耕地方，擁有豐富的社會服務經驗，而台塑企業則提供企業資源與人力支持，雙方結合各自專長，讓關懷工作不只是一次性的慰問，而是建立更完整的社會支持網絡，相信透過企業的力量結合公益團體的專業，能夠讓愛心發揮更大的影響力，也讓需要幫助的家庭獲得更即時且適切的協助。

許多弱勢家庭除了經濟需求之外，也可能面臨高齡照顧、身心障礙照護或家庭照顧壓力等問題。因此，在關懷訪視過程中，雲林縣紅十字會與台塑企業志工除了慰問低收入戶家庭，也會主動關心家中長者及照顧者的生活狀況，並協助宣導政府提供的長期照顧服務資源，例如居家服務、喘息服務、交通接送、輔具補助及失能照護等相關資訊。有些家庭其實符合長照服務資格，但因資訊不足或不清楚申請方式而未能善用資源。因此，希望透過第一線訪視，協助有需要的家庭認識相關福利措施，必要時也能轉介相關單位提供協助，讓社會資源能真正送達有需要的人手中。

關懷弱勢一直是台塑企業長期推動的重要公益工作之一。除了三節低收入戶關懷慰問活動之外，也持續辦理多項社會公益計畫。例如針對獨居長者提供送餐服務，協助長輩獲得穩定且營養均衡的餐食；推動學童愛心營養早餐計畫，讓孩子能夠在健康的狀態下安心學習；針對遭遇重大變故或生活困境的家庭，也提供急難救助協助，幫助他們度過難關。希望透過不同面向的公益服務，照顧從兒童、家庭到長者各個階段的需求，建構更完善的社區照顧網絡。

台塑企業始終認為，企業不僅要創造經濟價值，更應承擔社會責任，成為地方發展的重要夥伴。未來，台塑企業將持續與各界公益夥伴攜手合作，持續推動低收入戶關懷、獨居老人照顧、學童營養支持及急難救助等公益服務，並協助宣導政府長照與社會福利資源，讓更多需要幫助的家庭獲得支持。