台塑企業攜手仁武區公所寒冬送暖 關懷弱勢家庭傳遞年節溫情

▲台塑企業持續深耕地方公益，由資深經理楊志成（右二）率領志工團隊，於仁武區「2026人間有愛寒冬送暖活動」現場，親自致贈弱勢家庭生醫禮盒與紅包，傳遞年節祝福與溫暖關懷，展現企業落實CSR、與地方共好共榮的具體行動。

長期深耕地方公益 台塑企業寒冬送暖展現企業社會責任

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】長期深耕地方、積極實踐企業社會責任（CSR）的台塑企業，再度以實際行動溫暖人心。台塑企業在年關將屆慷慨贊助高雄市仁武區公所舉辦的「2026人間有愛寒冬送暖活動」，捐贈生醫禮盒與現金紅包，關懷仁武地區二百五十戶低收入戶及邊緣戶，讓弱勢家庭在歲末寒冬中，也能感受到來自企業與社會滿滿的關懷與祝福。

由仁武區公所主辦的「2026人間有愛寒冬送暖活動」，十七日上午八時三十分於仁武里民活動中心溫馨登場。今年活動結合台塑企業等二十多個慈善團體與企業共同響應，齊力為弱勢族群送上實質協助。現場除發放禮盒、禮券、白米、紅包及各式民生物資外，並貼心規劃多項公益服務攤位，包括華山義剪、淨蓮舒筋按摩、衛生所胸部X光檢測、社會福利諮詢，以及防火、防災與稅務宣導等，讓民眾在受助之餘，也獲得全方位的照顧，現場洋溢溫馨與感動。

▲「2026人間有愛寒冬送暖活動」出席與會貴賓合影

仁武區長陳瑞勇致詞時感謝各界在寒冬中雪中送炭的善行義舉，並代表陳其邁市長逐一頒發感謝狀予贊助單位。他尤其高度肯定台塑企業多年來對地方公益活動的長期投入，不論是寒冬送暖、急難救助或弱勢關懷，台塑始終站在第一線，是公私協力的最佳典範，也讓社區弱勢家庭在農曆年節前，多了一份安心與希望。

台塑企業由楊志成資深經理率領志工團親自到場，逐戶致贈弱勢家庭生醫禮盒一份及八百元紅包，並噓寒問暖送上誠摯的新年祝福，展現企業親和力與深耕地方的承諾。

楊志成表示，「一分心，一世情」，台塑企業數十年來與地方共存共榮，企業的成長來自社會的支持，鄉親對台塑的愛護與包容，點滴在心中，尤其對弱勢族群，更希望透過實際行動，把溫暖送到需要的人手中。

楊志成指出，未來台塑企業除專注本業穩健發展外，也將持續推動轉型，發展循環經濟、邁向淨零排放，並不忘企業回饋社會的初衷，持續投入公益行列，為地方永續發展盡一份心力。

活動現場氣氛溫馨，受贈民眾對台塑企業長年不間斷的支持表達由衷感謝，民眾表示，在物價高漲、生活壓力沉重的環境下，台塑的溫暖善舉不僅讓人深刻感受到社會仍充滿善意與希望，也對台塑企業長期陪伴地方、守護弱勢，心存感恩。（圖╱記者王苡蘋翻攝）