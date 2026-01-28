台塑企業攜手紅十字會春節送暖 慰問金結合長照引路人 守護沿海7鄉鎮弱勢家庭

一一五年長照3.0元年啟動，台塑企業攜手紅十字會春節送暖，慰問金結合「長照引路人」，守護沿海七鄉鎮弱勢家庭。(記者劉春生攝)

▲一一五年長照3.0元年啟動，台塑企業攜手紅十字會春節送暖，慰問金結合「長照引路人」，守護沿海七鄉鎮弱勢家庭。(記者劉春生攝)

農曆春節是國人最重視的團圓節日，為讓沿海偏鄉的弱勢家庭也能感受年節的溫馨與社會的關懷，台塑企業（台塑化、台塑、南亞、台化等四大公司）今年再度攜手社團法人雲林縣紅十字會，共同舉辦「一一五年春節關懷慰問活動」。此次活動將於一月二十八日起展開，針對雲林縣與彰化縣沿海七鄉鎮（麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠、大城）的一千三百四十二戶低收入家庭，每戶發放新台幣三千元慰問金，期盼透過實質的經濟支持，陪伴鄉親溫暖過好年。

廣告 廣告

此次起跑慰問活動的首站選擇於麥寮鄉進行，由許忠富鄉長率領台塑企業四大公司經營主管一同前往麥寮鄉各村低收入戶家中關懷，並將禮金逐一送至關懷戶手中。居住於麥津村的黎先生是位獨居年長者且行動不便，年輕時靠體力換生活，卻因一次受傷，壓垮了他的人生，所掙積蓄全拿來醫治，連生活都成了問題，所幸村長發現，協助其申請低收入戶，讓其基本生活有了保障，且加上台塑企業三節的關懷慰問禮金，讓其春節能添增衣物及加菜過好年。

台塑企業長期深耕在地，秉持創辦人「取之於社會，用之於社會」的精神，多年來持續將關懷觸角延伸至沿海偏鄉。台塑麥寮管理部蔡建樑副總經理表示，儘管大環境充滿挑戰，但企業實踐ESG的決心未曾改變，在節慶前夕將溫暖送到最需要的鄉親手中，讓這份愛心成為支持弱勢家庭的重要力量。

邁入民國一一五年，台灣正式迎來「長照3.0」新紀元，強調照顧資源與社區生活的深度融合，雲林縣紅十字會所擔任不僅是物資的提供者，更是資源的橋樑。此次活動隨行的社工與護理人員將發揮專業敏銳度，在給予溫暖問候的同時，扮演長照資源的「引路人」。透過自然的關懷互動，將政府多元的照顧資訊帶入家戶，協助縮短偏鄉的資訊落差，確保弱勢鄉親在有需求時，能獲得正確的指引與協助，不再求助無門。

台塑企業與紅十字會的這項合作，透過企業資源的挹注與非營利組織的專業執行，雙方共同期盼在春節團圓的氣氛中，為沿海鄉親帶來的這份禮物，不僅是三千元的紅包，更是人與人之間溫暖的連結。在這歲末年終之際，期盼透過這樣的行動，讓每一戶受助家庭都能感受到社會的善意與支持，充滿希望地迎接新的一年。